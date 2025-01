Il DLC di Age of Empires 3 Definitive Edition è stato cancellato: il team si scusa

Non viene dato un motivo vero e proprio , se non che l'annuncio è avvenuto troppo presto e che all'epoca ancora non erano iniziati i lavori. Il team voleva promettere contenuti per celebrare l'evento del New Year New Age, ma ora si è reso conto di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Il team di Age of Empires 3 ha annunciato di aver deciso di cancellare un DLC per la versione Definitive Edition del videogioco, che era stato annunciato lo scorso anno.

Il messaggio completo del team di Age of Empires 3

"Ai nostri esploratori di Age of Empires 3, l'anno scorso, nell'ambito dell'evento New Year New Age, abbiamo annunciato un altro DLC per Age of Empires III: Definitive Edition. Dopo una seria riflessione, questo DLC è stato cancellato. Vi preghiamo di comprendere che questa decisione non è stata presa alla leggera."

"Ci scusiamo per non avervi fornito aggiornamenti dal momento dell'annuncio del DLC. Mentre prendevamo in considerazione le inclusioni per l'evento New Year New Age dell'anno scorso, volevamo assicurarci che i giocatori di Age of Empires 3: DE si sentissero parte della celebrazione del franchise, poiché sappiamo che avete un'enorme passione e amore per il gioco. Tuttavia, per garantire l'inclusione del gioco nello show, abbiamo annunciato il contenuto prima che venisse realizzato, e ora riteniamo che l'annuncio sia stato prematuro."

"Sappiamo che si tratta di un'enorme delusione e che molti di voi non vedevano l'ora di avere più contenuti. Siamo riusciti a pubblicare una patch per il gioco verso la fine dell'anno scorso, ma comprendiamo che non era della dimensione e della portata che speravate."

"È stata una gioia portare Age of Empires III ai giorni nostri con la Definitive Edition e tutti i contenuti che abbiamo aggiunto dal lancio nell'ottobre 2020. Ci auguriamo che continuiate ad apprezzare tutto ciò che ha da offrire. Vedere quali contenuti crea la nostra comunità è una parte fantastica del lavoro su questo franchise e i nostri modder continuano a sorprenderci."

"Anche se non andremo avanti con lo sviluppo di questo contenuto scaricabile per Age of Empires 3: DE, continueremo a mantenere i server attivi, a far ruotare le civiltà attraverso la versione di prova gratuita e a fornire assistenza ai clienti per qualsiasi problema che possiate incontrare durante il gioco."

