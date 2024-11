Age of Empires 2: Definitive Edition arriva su PS4 e PS5? Avvistati dei possibili test con account PSN

Nello specifico sono stati avvistati alcuni giocatori online con accanto il simbolo PlayStation. La teoria è che si tratti di tester PlayStation che stanno collaudando l'infrastruttura crossplay dello strategico di Microsoft, per quanto è bene precisare che si tratta di semplici speculazioni da prendere con le pinze, visto che non c'è davvero nulla di ufficiale.

Stando a una segnalazione fatta su Reddit, pare che siano in corso dei test per una possibile conversione di Age of Empires 2: Definitive Edition per console PlayStation, che dunque nei prossimi mesi potrebbe arrivare su PS5 e forse anche su PS4 .

Non sarebbe il primo Age of Empires su PlayStation

Una conversione di Age of Empires 2: Definitive Edition (e perché no, anche del terzo capitolo) per PlayStation non sarebbe da escludere a priori, considerando che Microsoft ha portato e porterà in futuro sulle console di Sony alcuni dei giochi realizzati dai team Xbox, come ad esempio Sea of Thieves e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Non sarebbe neppure il debutto assoluto della serie su console PlayStation, visto che Age of Empires 2 era arrivato su PS2 grazie a un porting pubblicato da Konami nell'ormai lontanissimo 2001, per quanto da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. A ogni modo per saperlo con certezza non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.