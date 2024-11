Road 96 ha raggiunto una grande quantità di giocatori, stando agli ultimi dati

Lo studio di sviluppo Digixat e l'editore Deep Silver hanno annunciato su Steam il numero di giocatori dell'avventura narrativa Road 96: più di due milioni. Si tratta di un risultato ragguardevole, considerando il tipo di gioco e le sue dimensioni.

È stato svelato che è stato guardato anche per 68 milioni di ore tra YouTube e Twitch, altro dato da non sottovalutare sempre per i motivi espressi in precedenza. Nel post con l'annuncio, è stato promesso che il viaggio in qualche modo continuerà, anche se non è stato specificato come.