Age of Empires ha superato i 65 milioni di giocatori: un'occhiata alle novità in arrivo nei prossimi mesi

World's Edge e Microsoft celebrano un notevole traguardo raggiunto dalla serie Age of Empires , che ha superato i 65 milioni di giocatori in totale, con il resto del 2025 che porterà diverse novità ai vari capitoli della serie nel corso dei prossimi mesi.

Le novità in arrivo nel resto del 2025 per la serie

Per quanto riguarda le novità in arrivo nei prossimi mesi, si tratta davvero di un notevole elenco di aggiornamenti e nuovi contenuti previsti per i vari capitoli della serie nella seconda metà del 2025, sebbene la tempistica in vari casi sia ancora da definire.

Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear, la copertina

Age of Mythology: Retold riceverà la nuova espansione Heavenly Spear il 30 settembre, portando con sé la mitologia giapponese per la prima volta nella storia del gioco, aggiungendo dunque divinità, unità e una campagna da 12 missioni inedita.

Age of Empires 2: Definitive Edition continua a crescere e, dopo il grosso aggiornamento dello scorso aprile, riceverà un'altra espansione nei prossimi mesi, ancora senza dettagli più precisi che arriveranno solo in seguito.

Dopo Knights of Cross and Rose, Age of Empires 4 riceverà una nuova espansione nell'autunno del 2025, con una presentazione che verrà effettuata nei prossimi mesi ma l'uscita prevista comunque entro la fine dell'anno.

Infine, Age of Empires Mobile verrà portato anche su PC con una versione appositamente adatta per la piattaforma Windows, la quale sarà giocabile per la prima volta in occasione della Gamescom 2025, in attesa di una data di uscita più precisa.