Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear - aggiunge la mitologia giapponese allo storico strategico

Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear - è stato un altro annuncio a sorpressa dell'Xbox Showcase 2025. Sostanzialmente si tratta di un'espansione di Age of Mythology: Retold che aggiunge la mitologia giapponese, in uno scenario e con una campagna completamente nuovi. Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per gli appassionati del gioco e degli RTS, che avranno qualcosa di nuovo da giocare.