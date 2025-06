The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme arriva su console, data di uscita e trailer

ZeniMax Online Studios ha presentato in anteprima un nuovo trailer di gioco per The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1 all'Xbox Games Showcase 2025, annunciando la data di uscita dell'espansione su console e un nuovo trailer.

La nuova porzione di gioco è stata già lanciata su PC e Mac il 2 giugno, ma arriverà su console a partire dal 18 giugno, portando con sé parecchie novità per il mondo online di Tamriel, ampliando la storia e le attività possibili all'interno del gioco.

Il nuovo trailer pubblicato in occasione dell'Xbox Games Showcase 2025 illustra dunque vari modi in cui i giocatori possono esplorare Tamriel, da soli o insieme alla community di ESO.