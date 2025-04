The Elder Scrolls Online si espande con Seasons of the Worm Cult, annunciate con un trailer di presentazione

La prossima grande avventura di The Elder Scrolls Online è in arrivo come parte del nuovo Pass Contenuti 2025, e torna alla radice di tutto per una storia che ha avuto 10 anni di sviluppo: il malvagio Worm Cult della storia principale originale del gioco è tornato ed è ansioso di riprendere i suoi piani di dominio.

The Elder Scrolls Online si espande ancora con l'arrivo delle Seasons of the Worm Cult , che vede il ritorno di una vecchia minaccia all'interno del mondo di gioco del MMORPG Bethesda, come presentato nel trailer visibile qui sotto.

Una lunga fase nuova per il MMORPG

Seasons of the Worm Cult Parte 1 sarà disponibile dal 2 giugno per PC/Mac e il 18 giugno per le console Xbox e PlayStation ed è incluso nel Content Pass 2025. In questa nuova storia e zona, dovrete scoprire e indagare sulla nuova base operativa del Culto del Verme sull'isola tropicale di Solstice.

Potete trovare tutti i dettagli sulle novità in arrivo nella nostra anteprima su The Elder Scrolls Online: Seasons of the Worm Cult, con una prima occhiata alle nuove ambientazioni e situazioni di gioco che può essere data guardando il nuovo trailer riportato qui sopra.

Nella Parte 1, esplorando il Solstizio Occidentale, scoprirete subito che il Culto dei Vermi è tutt'altro che indifeso: hanno infatti eretto un'enorme barriera arcana usando la magia dell'anima - il Muro Stregato - che divide l'isola.

Questa nuova zona è particolarmente ricca di sfide e ricompense, tra cui nuovi Boss, Delves, un Dungeon Pubblico e una nuova Prova, la Gabbia di Ossein. Ci sono inoltre 16 Antichità (tra cui tre nuovi oggetti Mitici), quattro nuovi set di oggetti per la Prova (comprese le versioni perfezionate) e una serie di altre ricompense.

Nel terzo/quarto trimestre del 2025, con data ancora da definire, ci sarà poi spazio per un evento unico che cambierà il mondo di gioco. Le forze che si oppongono al Culto dei Vermi hanno un piano per perforare la barriera e prepararsi a un vero assalto alla base del Culto.

Seasons of the Worm Cult Parte 2 arriverà nel quarto trimestre e vi darà l'opportunità di scoprire finalmente cosa nasconde questa fazione nemica dietro la barriera arcana, in un'area di gioco decisamente più pericolosa e ostile.