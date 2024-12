The Elder Scrolls Online non avrà più i grossi aggiornamenti annuali, ma update più piccoli e frequenti

Si tratta di un cambiamento notevole, considerando che The Elder Scrolls Online ha iniziato nel 2017 con i grossi update a cadenza annuale, all'epoca con il lancio di Morrowind, e ha proseguito finora. Evidentemente, il team ha deciso di modificare l'organizzazione dei lavori in modo da garantire il supporto continuativo ma attraverso aggiornamenti a cadenza più frequente e di dimensioni minori.

Il messaggio di fine anno da parte di Zenimax Online riporta alcune grosse novità in arrivo sul fronte dell'organizzazione dei contenuti per The Elder Scrolls Online , che a quanto pare abbandonerà la struttura tradizionale con la grossa espansione annuale , in favore di update più piccoli e frequenti , attraverso un'organizzazione stagionale.

Nel 2025 arriveranno le stagioni

Secondo lo studio director di Zenimax Online, Matt Firor, il fatto di liberare gli sviluppatori dal ciclo di sviluppo annuale consentirà di poter lanciare i contenuti appena sono pronti, e non dover aspettare di aver messo insieme un aggiornamento di enormi dimensioni.

Questo, secondo Firor, dovrebbe consentire al team di potersi concentrare su una maggiore varietà di contenuti nel corso dell'anno, attraverso il sistema delle stagioni.

Ovviamente, l'idea che deriva da questa iniziativa è di un generale ridimensionamento degli aggiornamenti, ma aspettiamo di vedere come si svolgeranno in maniera effettiva le stagioni di The Elder Scrolls Online prima di giudicare.

Per il resto, gli sviluppatori sono attualmente impegnati nel miglioramento delle prestazioni in Cyrodiil, un elemento che la community ha segnalato da tempo come problematico, con l'area dedicata al PvP che presenta diversi problemi in termini di fluidità.

Tra le altre novità, Zenimax ha intenzione di incrementare il livello di difficoltà del combattimento nell'overworld e anche di migliorare il combattimento in termini di animazioni, effetti e audio. Di recente abbiamo visto come The Elder Scrolls Online incassa cifre incredibili ogni singolo mese.