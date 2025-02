Bethesda annuncia il The Elder Scrolls Online Direct e promette annunci importanti

Tramite un messaggio pubblicato su X, Bethesda ha annunciato il The Elder Scrolls Direct, un appuntamento da non perdere per tutti i giocatori dell'MMO in quanto sarà foriero di novità importantissime sul futuro del titolo.

La data da cerchiare sul calendario è quella del 10 aprile. Per il momento non è stato indicato un orario esatto, con maggiori informazioni che arriveranno in un secondo momento. Bethesda non si è sbottonata troppo sui contenuti dello show, ma suggerisce di non mancare in quanto il 2025 "sarà un anno importante e fondamentale" e per l'occasione svelerà "tutte le novità e gli aggiornamenti" in arrivo.