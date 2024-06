The Elder Scrolls Online: Gold Road, la recensione della nuova espansione dell'MMO di Bethesda

Arriva Gold Road, la nuova e ambiziosa espansione di The Elder Scrolls Online che introduce per la prima volta un Principe Daedrico originale nell'universo di Bethesda.

Il 2024 segna un traguardo significativo per The Elder Scrolls Online, che celebra il decimo anniversario dalla sua uscita ufficiale. I team di Zenimax e Bethesda hanno deciso di festeggiare in grande stile, pubblicando non solo una nuova espansione che intratterrà i giocatori per tutto l'anno, ma anche organizzando eventi dal vivo in tutto il mondo e lavorando a un restyling di alcuni aspetti fondamentali del loro MMORPG. Ma andiamo con ordine. Gold Road è il nuovo e attesissimo Capitolo di Elder Scrolls Online che porta con sé una serie di importanti novità, alcune delle quali usciranno solo alla fine dell'anno e che sono state solo accennate. Con Gold Road i giocatori hanno la possibilità di tornare nel West Weald, un'area geografica che non si rivedeva dai tempi di Oblivion, che collega la parte più interna di Cyrodiil alla Gold Coast e confina con le ricche foreste di Valenwood. La città principale del West Weald è Skingrad, che si trova a sud-ovest della Città Imperiale. È un importante centro abitato circondato da un ricco e fertile territorio che la rende una delle più belle località della regione, famosa per i suoi campi e vigneti. Il West Weald è casa dei fieri e cosmopoliti Coloviani, che si ritrovano ad affrontare dei misteriosi Daedra provenienti da un reame dell'Oblivion fino ad oggi sconosciuto. Tuttavia la novità più attesa dell'espansione è rappresentata dal nuovo Scribing System, ovvero una modalità che ci permette di creare e personalizzare le Skill in ogni loro dettaglio e che promette di stravolgere gli equilibri di gioco.

La storia finora, senza spoiler Anche con Gold Road, come tutti i precedenti capitoli a partire da One Tamriel, è possibile iniziare a giocare alla nuova espansione di Elder Scrolls Online anche con un personaggio appena creato. Le nostre statistiche, infatti, saranno allineate a quelle dei nostri nemici, permettendoci di goderci il gioco al meglio, senza nulla da invidiare a giocatori di livello più alto. L'espansione è per la prima volta, nella storia di TESO, legata narrativamente alla storia iniziata in un'espansione precedente. Gold Road, infatti, continua e conclude gli avvenimenti di Shadows Over Morrowind iniziata nel 2023 con Necrom, ma niente paura, sarà possibile immergersi in questo nuovo arco narrativo anche se non si è giocato quello precedente. La trama principale ci ha fatto conoscere Ithelia, un nuovo Principe Daedrico che è stato coraggiosamente aggiunto all'enorme mitologia di The Elder Scrolls. Ithelia è rimasta sconosciuta fino a questo momento e se verrà dimenticata dopo, ci sarà un preciso motivo: la sua sola esistenza è una minaccia alla realtà per come la conosciamo. Le missioni che girano intorno al Principe Daedrico sono suggestive e innovative, siamo rimasti veramente soddisfatti ad esempio dal poter vivere una serie di futuri alternativi che riguardano Ithelia e le strade che avrebbe potuto percorrere. Impugnare due armi è spettacolare come sempre Ma la storia non gira solo intorno al Principe Daedrico, nel West Weald abbiamo infatti avuto a che fare anche con Recollection, una fazione degli Elfi dei Boschi che stanno cercando di tornare alla loro antica cultura Ayleid, anche a costo di distruggere il West Weald.

Lo Scribing System Il protagonista di Gold Road è certamente lo Scribing System, ovvero il precursore dello Spell Crafting che abbiamo conosciuto nei vari capitoli "principali" di Elder Scrolls e che è stato introdotto in forma più semplificata -per ovvi motivi di bilanciamento- in un MMORPG. Un gruppo di avventurieri pronti ad entrare in azione Lo Scribing è stato scoperto da Ulfsild la Sempreverde, maga-guerriera di Kyne Aegis e moglie dell'Arcimago Shalidor. Nel corso della sua vita scopre l'esistenza di esseri celesti che lei chiama Luminari. Grazie al loro aiuto scopre la possibilità di creare nuove forme di magia e decide di lasciare come eredità questa incredibile conoscenza a chiunque dovesse essere in grado di avere la fiducia dei Luminari stessi. Completando la missione introduttiva a questo nuovo sistema, avremo accesso allo Scribing Altar, ovvero una postazione di lavoro necessaria per creare e modellare le nuove Skill. Lo Scribing è composto da tre elementi fondamentali: I Grimoires, ovvero le nuove Skill introdotte con Gold Road che possono essere personalizzate;

Gli Scripts, ovvero i singoli aspetti necessari per dare alle Skill determinate caratteristiche: si può decidere che un'abilità invece che far danno, possa curare, "aggrare" (ovvero attirare l'attenzione dei nemici) o "pullare" (ovvero avvicinare forzatamente i nemici più vicini ad una distanza corpo a corpo);

Gli Luminous Inks, ovvero la "moneta" da spendere per poter fare Scribing, come se fosse il materiale consumabile in pratica. Per poter fare Scribing è necessario possedere Gold Road e raggiungere almeno il livello 30 col proprio personaggio. Il nuovo Scribing System influenzerà la creazione di personaggi Al momento le nuove Skill (Grimoires) introdotte con Gold Road sono 11, gli Scripts invece sono molti di più e si dividono in tre sotto-categorie: i Focus che aumentano il danno della Skill, i Signature che danno alla Skill un effetto unico e le Affix che applicano il terzo e ultimo effetto di buff o debuff. Abbiamo molto apprezzato il fatto che per poter avere accesso a tutti i Grimoire e gli Script è sufficiente completare la Quest Line con uno solo dei propri personaggi. Con i personaggi secondari è solo necessario ripetere la quest introduttiva che prende non più di 5 minuti per essere completata e che serve fondamentalmente a sbloccare lo Scribing Altar. Mischiare magie e armi è sempre stata una delle caratteristiche migliori di The Elder Scrolls Il sistema sembra complicato e per questo vi possiamo consigliare la guida creata dai ragazzi di ESOItalia e dell'Ordine di Shor che potrete trovare a questo link. Noi, come molti giocatori del titolo, ci aspettavamo la possibilità di modificare anche le Skill già esistenti, invece lo Scribing System, almeno per ora, riguarda solo le nuove abilità, ma chissà, non si sa mai cosa riserva il futuro.

Novità per l'endgame Fra i contenuti introdotti con Gold Road, non poteva di certo mancare una nuova sfida per le Gilde PvE della Community: Lucent Citadel è la nuova Trial da 12 giocatori che sfida i gruppi più organizzati e affiatati del titolo. La Trial è affrontabile anche in difficoltà "Normal" per venire incontro ai giocatori meno esperti di Elder Scrolls Online. Giocare in gruppo aiuta sempre a rendere più vivi gli MMO Anche quest'anno per giocarlo, abbiamo contattato i ragazzi dell'Ordine di Shor che ci hanno spiegato le nuove ed interessanti meccaniche che caratterizzano la nuova sfida. A differenza di tutte le Trial precedenti dove si affronta un Boss alla volta fino ad arrivare al Boss finale con calma e preparazione, Lucent Citadel offre un gameplay molto più dinamico, introducendo una sfida a tempo, soprattutto nella parte finale della Trial. Superato il secondo (dei tre) boss, sarà necessario prendere una sfera magica e portarla all'ingresso del Dungeon. La difficoltà è aumentata dal fatto che la sfera deve essere passata da giocatore in giocatore ogni 30-40 secondi altrimenti ucciderà il proprio portatore e tutti quelli che gli stanno intorno. Tutto questo avviene mentre si affrontano dei nemici, dei mini Boss e il Boss Finale. La Trial ci ha divertito parecchio, aggiunge quel tocco di dinamicità che non si viveva dai tempi di Rockgrove (dove i boss in Hard Mode sono tutti molto dinamici) e che viene spalmato nel corso di tutta la Trial stessa. Come al solito, il consiglio migliore che possiamo darvi per godervi l'avventura al meglio, è quello di unirvi da subito ad una gilda di esperti come abbiamo fatto noi, se giocate su PC, avrete anche la possibilità di giocare il titolo completamente tradotto. Troverete un elenco completo di gilde per ogni piattaforma di gioco su ESOItalia.it Un oscuro dungeon di Gold Road Se queste sono le novità note fino ad oggi, il team di Zenimax ha accennato a degli importanti cambiamenti che verranno introdotti a partire dalla fine dell'estate che stanno suscitando più attesa di quanto non ci fosse già per lo Scribing System. È stato infatti annunciato che ci saranno delle importanti modifiche all'Housing System e una novità che riguarderà il PvP. L'Housing System di Elder Scrolls Online vanta una delle Community più creative e affezionate del mondo degli MMORPG e l'annuncio ha creato un'attesa altissima, ma la vera attesa sono per le novità legate al PvP. Il PvP di TESO è da sempre il tasto dolente del titolo, l'esperienza dei Player è sempre stata rovinata dalla resa dei Server e da grossi problemi di bilanciamento fra le Classi. Le aspettative dopo l'annuncio sono altissime e si spera che vadano a soddisfare la comunità del gioco.

Conclusioni Multiplayer.it 7.5 Dal punto di vista del Gameplay, Gold Road è ricca di idee molto interessanti e di Quest che si differenziano da quelle dei precedenti capitoli, ci ha colpito in particolare una missione che ci ha portato a risolvere un caso di omicidio in una villa immersa in un fantastico vigneto. La mappa è molto ben dettagliata e ci siamo divertiti a perderci nelle sue campagne e nelle incredibili rovine Ayleid. La difficoltà generale nell'open world è leggermente superiore rispetto al resto del mondo di gioco. Sia i World Boss, sia i World Event non sono superabili con le proprie forze, nemmeno se si gioca con un personaggio di massimo livello, è fondamentale la presenza di altri giocatori che, possiamo dirlo, non manca per nulla. C'è da dire però che in più di un'occasione ci siamo resi conto che i 10 anni che il titolo ha sul groppone si sentono, soprattutto in quelle Quest dove gli sviluppatori hanno cercato di portare al limite le possibilità del gioco. La storia ci ha entusiasmato nella parte che ruota intorno alla figura di Ithelia, mentre il resto ci ha lasciato dell'amaro in bocca. Gold Road nel complesso ci ha soddisfatti anche se ci ha fatto un po' storcere il naso il fatto che non si possano modificare con lo Scribing le Skill già esistenti del titolo.