Microsoft ha risposto al ritardo della versione Xbox di Black Myth: Wukong suggerendo che c'è qualcosa sotto

Come già vi abbiamo segnalato, il gioco d'azione ispirato ai soulslike Black Myth: Wukong è stato rimandato a data da definirsi su Xbox Series X|S, mentre le versioni PC e PS5 arriveranno ad agosto 2024.

La risposta di Microsoft sul ritardo di Black Myth: Wukong

Microsoft ha risposto alla testata americana con la seguente dichiarazione: "Siamo entusiasti di pubblicare Black Myth Wukong su Xbox Series X|S e stiamo lavorando con Game Science per portare il gioco sulle nostre piattaforme. Non possiamo commentare gli accordi stipulati dai nostri partner con altri detentori di piattaforme, ma rimaniamo concentrati nel rendere Xbox la migliore piattaforma per i giocatori, e i grandi giochi sono al centro di questo obiettivo".

La parte che salta subito all'occhio è "non possiamo commentare gli accordi stipulati dai nostri partner con altri detentori di piattaforme". WindowsCentral precisa anche che da parte della testata non vi è stata alcuna domanda riguardo ad accordi tra Game Science e altre compagnie. Microsoft ha di propria iniziativa inserito questo dettaglio nella propria risposta.

Questo però si lega ad alcuni rumor circolati recentemente, secondo cui Game Science avrebbe stretto un accordo di esclusività temporale con Sony per Black Myth: Wukong. Se questo fosse vero, dice WindowsCentral, sarebbe una situazione strana in quanto arriverebbe dopo la conferma delle piattaforme di riferimento (di norma questi accordi vengono stretti prima).

Il problema, indipendentemente dalle reali motivazioni, è che la dichiarazione di Game Science sulla necessità di ottimizzazione di Black Myth: Wukong in versione Xbox Series X|S rafforza la narrativa che la console di Microsoft non ha la priorità per molti sviluppatori e il fatto che Xbox Series S, più debole rispetto alle altre console, fatica a tenere il passo e crea problemi agli sviluppatori.

Difficilmente sapremo mai cosa sta accadendo veramente, ma in ogni caso speriamo che l'attesa per i giocatori Xbox non sia troppo lunga. Nel frattempo i giocatori PC sono quelli più tranquilli: Black Myth: Wukong è su un numero enorme di liste dei desideri di Steam.