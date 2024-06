League of Legends: torna Anima Squad con una modalità PvE e una nuova campionessa

Per fermare questo attacco, che quest'anno prende vita nella nuova modalità Sciame , i campioni più forti della Terra si sono riuniti ricevendo prima una linea di skin a tema ma anche una vera e propria modalità di gioco progettata dalle fondamenta. In Sciame, infatti, i nove eroi disponibili sono stati completamente ridisegnati per adattarsi al genere del bullet heaven e ci sono diverse sorprese ad aspettare i fan della Landa degli Evocatori.

L'universo di Anima Squad (in cui Aurora riceverà una skin al lancio) è tra i più amati dalla community di Riot Games perché, nelle parole di Ben Skutt, creative director, "è supercarino e superpotente". Il suo filone narrativo è molto semplice: una società marina chiamata Primordian si considera il prossimo passo dell'evoluzione della vita sulla Terra e per questo vuole distruggere tutti gli umani.

League of Legends si sta preparando per il suo evento estivo annuale che, nel 2024, porterà il ritorno dell'universo alternativo Anima Squad in cui è ambientata una nuova modalità PvE in stile bullet heaven. Assieme all'evento farà il suo debutto anche una nuova campionessa: Aurora. Questa eroina metà umana e metà coniglio è una maga in grado di tenere da sola un'intera corsia (superiore o centrale) e ha un kit di abilità tutto incentrato sugli spiriti.

Swarm e Anima Squad

L'ultimo bastione dell'umanità contro i Primordian è Final City, città dove risiedono anche gli eroi di questo universo alternativo. Le skin che sono in arrivo come parte dell'evento sono state divise in due gruppi: quelle dedicate alle Anima Squad (le squadre di eroi incaricate di difendere la città) e quelle dedicate ai Primordian, gli individui umani che hanno tradito e si sono uniti ai nemici.

A ricevere una nuova personalizzazione eroica saranno Xayah, Leona, Seraphine, Yuumi, Aurora, Yasuo e Illaoi mentre riceveranno una skin a tema "cattivi" Aatrox, Bel' Veth, Rek'Sai e Briar. Quest'ultima, però, avendo deciso di cambiare schieramento per proteggere gli umani, è l'unica che avrà una skin ibrida con elementi di entrambe le fazioni.

Il vero pezzo forte dell'aggiornamento estivo, però, sarà la nuova modalità PvE Sciame (Swarm). Qui dovrete affrontare orde di nemici Primordian sparando milioni di proiettili in tutte le direzioni con il vostro eroe. Ci saranno tre livelli di difficoltà, tante interazioni narrative, quattro battaglie con i boss e un sistema di progressione in stile survival.

Swarm sarà un bullet heaven come Vampire Survivors: tantissimi proiettili verranno emessi dall'eroe per combattere le orde di nemici in arrivo

Raccogliendo risorse e sconfiggendo quanti più nemici possibile, infatti, gli attacchi, la difesa e la velocità dei tempi di recupero delle abilità potranno essere potenziati in modo da diventare un'efficientissima macchina di morte. L'ispirazione principale per Swarm è stata, per stessa ammissione degli sviluppatori, Vampire Survivors.

"Abbiamo iniziato a lavorarci due anni fa con l'obiettivo di rendere questa nuova modalità (una rarità per Riot Games) il più avvicinabile possibile" ha spiegato Skutt. Ora a lavorarci c'è un team da 20 persone. L'altra grande novità di Swarm è che per la prima volta in LoL si usa WASD per muoversi. Questo ci ha costretto a reimmaginare i campioni per farli adattare al genere ma ci ha permesso (visto che siamo in PvE) di buttare il bilanciamento dalla finestra. La modalità è prima di tutto collaborativa e non competitiva: giocatori che raggiungono un obiettivo insieme".

Aatrox sarà il boss finale della nuova modalità Swarm e metterà sul piatto una sfida davvero non semplice da superare

Ogni partita durerà al massimo 15 minuti e sarà divisa in quattro livelli, ognuno con un boss alla fine. Ci saranno delle sfide semplici per sbloccare dei cosmetici gratuiti e una volta completate tutte e quattro le mappe verrà sbloccato il livello di difficoltà successivo. Ci sono tanti tipi di nemici diversi (tra cui un loot goblin), cinque armi aggiuntive rispetto alle abilità del campione per infliggere ancora più danni (tra cui l'UwU Blaster) e persino delle missioni secondarie per ottenere ancora più risorse.

Le schermate degli ultimi livelli che ci sono state mostrate sembrano veramente divertenti da affrontare, sia per il numero di nemici presenti sia per la quantità assurda di proiettili che emanano dall'eroe. L'unico personaggio di cui abbiamo visto la rielaborazione completa è stato Jinx che, dobbiamo dirlo, sarà molto simile alla sua versione della Landa degli Evocatori. Dopo 55 eliminazioni passa in uno stato esaltato in cui infligge più danni, ha due abilità attivate e una Ultimate, il suo fidato SMDR. Swarm sarà disponibile insieme ad Aurora e alle skin di Anima Squad dal 17 luglio.