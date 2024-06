GOG regala un gioco completo per i suoi saldi estivi, scopriamo quale

Tempo di saldi estivi per GOG, che per aumentarne la visibilità ha deciso di regalare un gioco completo per i prossimi tre giorni: Shadows: Awakening di Games Farm. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione, parte della saga degli Heretic Kingdoms. Come dire di no a un'offerta così generosa?

Dettagli sul gioco

Leggiamo la trama di Shadows: Awakening: dopo l'assassinio dei membri del consiglio segreto conosciuto come Penta Nera, le loro anime vengono consumate dai Divoratori - demoni malvagi con la capacità di assorbire i ricordi e le personalità delle anime che conquistano, per poi materializzarle come marionette. Quali pericoli corre il mondo dei mortali? Per scoprirlo non resta che prendere il controllo di un demone evocato dal Reame delle Ombre - il Divoratore - con l'obiettivo di consumare le anime di eroi defunti da tempo.

Ne nascerà un'avventura epica e impegnativa, che trasporterà il giocatore in un viaggio appassionante per gli Heretic Kingdoms. "Sta a te decidere se sventare una grave minaccia e salvare il mondo, o gettarlo nel completo disastro..." recita la descrizione ufficiale. Come tirarsi indietro, visto che non costa nulla?

Vediamo come riscattare Shadows: Awakening: andate sulla pagina principale di GOG, cercate il banner del gioco scorrendola brevemente (è difficile da mancare, non vi preoccupate) e cliccate sul pulsante per aggiungerlo all'account. Tutto qui? Sì. Sopra C'è scritto "Add to library" (specifichiamo per chi avesse bisogno di aiuto) e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per farlo vostro, ossia aggiungerlo alla vostra libreria su GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con il negozio di CD Projekt, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.