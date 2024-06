Non si fermano le polemiche su Star Wars: The Acolyte per le presunte modifiche al canone della serie

I fan di Star Wars sono sul piede di guerra contro Star Wars: The Acolyte , la nuova serie in onda in questi giorni su Disney+, accusata di aver modificato alcuni dettagli ormai considerati parte del canone . Prima di proseguire ci preme avvertirvi che di seguito daremo delle anticipazioni sulla serie. Si tratta di dettagli di poco conto, ma sappiamo che qualcuno è particolarmente sensibile all'argomento. Quindi siate avvisati: se non volete sapere nulla prima di averla vista, non proseguite nella lettura.

Anno in più, anno in meno

Star Wars: The Acolyte era già stata accusata di aver modificato le origini di Anakin Skywalker, ricevendo un bombardamento di recensioni negative per la gravissima colpa. Nemmeno il tempo di calmare gli animi, che ecco arrivare un'altra modifica considerata inopportuna: l'età di Ki-Adi-Mundi, un membro del Consiglio Jedi durante la Repubblica Galattica, nonché ex apprendista di Yoda.

Uno dei personaggi femminili di The Acolyte

Il nostro è apparso in The Acolyte e in Episodio I: La minaccia Fantasma, che distano l'uno dall'altro di cento anni. In realtà la data di nascita di Ki-Adi-Mundi era stata menzionata solo in Star Wars Legends, delle storie non canoniche, che parlava di 93 BBY (Prima della Battaglia di Yavin) ma tanto è bastato per scatenare i fan, che evidentemente qualcosa devono pur fare nel loro tempo libero. Come riferimento, considerate che Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma è ambientato più o meno nell'anno 32 BBY, mentre The Acolyte nel 132 BBY.

Stiamo naturalmente parlando di un personaggio ultra secondario, che fa solo un cameo nel quarto episodio di The Acolyte. Inoltre, come detto, la sua data di nascita non era nel canone, quindi gli autori non avevano limiti di posizionamento veri e propri.

Per il resto, se volete altri dettagli sulla serie, vi rimandiamo alla nostra recensione.