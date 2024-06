Dragon Quest III HD-2D Remake è in prenotazione su Amazon Italia per PS5 e Xbox Series X

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di Dragon Quest III HD-2D Remake in versione PS5 e Xbox Series X|S. Il prezzo è 70.99€ e la data di uscita è fissata per il 14 novembre 2024. Per poter fare la prenotazione del gioco di ruolo dovete solo andare a questa pagina, oppure usare i riquadri che vedete qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi se vi sarà uno sconto sarà applicato al vostro ordine in modo automatico. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.