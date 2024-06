Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il nuovo DLC in offerta su Instant Gaming

Buone nuove per tutti gli appassionati di soulslike: nel corso della giornata di oggi infatti il portale Instant Gaming ha messo in offerta la nuova espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, con un ottimo sconto a confronto dell'originale prezzo di listino. Se sei interessato al preorder dell'espansione è sufficiente cliccare sull'apposita pagina prodotto di Instant Gaming.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile in preorder a soli 37.69 (30.89 + IVA). Ti ricordiamo che per giocare all'espansione di Elden Ring è necessario essere preventivamente in possesso del gioco base, che puoi acquistare cliccando qui, a soli 54.63 euro, contro i 60 euro del prezzo di listino.

Parliamo in questo caso dell'edizione Steam, motivo per il quale è richiesta l'installazione dell'apposito client per il corretto avvio del titolo. Per chi fosse interessato è disponibile anche la versione Deluxe dell'espansione a 94.54 euro (77.49 + IVA), contro i 100 euro originari del prezzo di listino.