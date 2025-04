Sì, Solo Leveling cita Elden Ring in un episodio della Stagione 2

Il riferimento a Elden Ring di Solo Leveling

Nel finale della seconda stagione, Jinwoo ottiene il permesso di affrontare un portale apparso in mezzo a una strada.

Di solito, c'è un requisito minimo di dieci cacciatori per liberare un dungeon, ma poiché Jinwoo è abbastanza potente da solo e ha i suoi soldati ombra, il presidente dell'Associazione dei cacciatori, Gunghee Go, gli ha concesso un privilegio speciale. Il video mostra la scena e quando un assistente dell'Associazione cerca di fermarlo, Jinwoo dice: "Let me solo it", in inglese.

Il doppiatore spiega: "Sì, questo è un riferimento a "Let me solo her" di Elden Ring". Il riferimento è presente solo nel doppiaggio inglese. Ricordiamo che Let me solo her è un famoso giocatore dell'opera di FromSoftware che si è reso disponibile per eliminare il potente boss Malenia in solitaria per tutti coloro che non erano in grado di farlo: bastava evocarlo e non stare in mezzo ai piedi. Nell'espansione, Let me solo her è tornato come Let me solo them, per aiutare chi aveva difficoltà con il boss finale.

Ricordiamo che la seconda stagione di Solo Leveling è tra le meglio giudicate di sempre su Crunchyroll.