Cyberpunk 2077 faticava su PS4 e Xbox One: ce la fa davvero su Nintendo Switch 2? CDPR commenta

I dettagli su Cyberpunk 2077 confermati da CD Projekt RED

Game File ha chiesto in che misura Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 sia paragonabile alle versioni per Xbox One e PS4, pubblicate alla fine del 2020.

"Cyberpunk 2077 è stato supportato e amato in modo encomiabile da parte di chi ha continuato a migliorare il gioco", ha detto Green. "Nel fare il port della Ultimate Edition su Nintendo Switch 2 siamo riusciti a costruire su questa base già solida".

"Lo sviluppo ha avuto ancora delle sfide ovviamente, come ogni processo di sviluppo, ma siamo stati attenti a fare le giuste scelte per non compromettere la visione del gioco."

"Non abbiamo dovuto lottare per adattarci alla memoria della console", ha aggiunto, "e la velocità di memorizzazione dei dati ha contribuito ad alleviare alcuni dei primi problemi di streaming. Questo ci ha permesso di concentrare la nostra attenzione sul miglioramento di altri aspetti e siamo molto soddisfatti del risultato". Game File ha confermato che questo ultimo commento si riferisce a problemi come il pop-in delle texture nelle versioni PS4 e Xbox One.

Ricordiamo anche che Cyberpunk 2077 usa il DLSS su Nintendo Switch 2, CD Projekt svela i dettagli sulle modalità grafiche.