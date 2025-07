Cyberpunk: Edgerunners Madness è stato svelato: è un prequel che si concentra su un solo personaggio

Cos'è Cyberpunk: Edgerunners Madness

Cyberpunk: Edgerunners Madness sarà disponibile nel febbraio 2026 ed si focalizza su uno specifico personaggio della serie anime, Rebecca, mostrandoci cosa le è successo prima degli eventi dello show Netflix. Sarà prodotto da Dark Horse Comics ed è un manga.

Il creatore di Cyberpunk: Edgerunners Madness è Bartosz Sztybor, ovvero lo sceneggiatore dell'anime e anche Direttore creativo dell'intero franchise presso CD Projekt RED, quindi possiamo supporre che la qualità sarà elevata o che comunque ci sia un certo livello di cura e coerenza con il resto della saga.

Per quanto riguarda la trama, Dark Horse Comics spiega: "Rebecca cresce con suo fratello maggiore Pilar nel mentre inseguono il sogno di diventare dei leggendari edgerunner con loro padre. Nella megalopoli di Night City, dove l'ossessione per la tecnologia, la violenza e il potere dominano, la coppia deve lottare, soffrire e causare caos ovunque vadano. Nel mentre la loro vita quotidiana avanza, un uomo misterioso appare dal nulla cambiando la traiettoria del loro futuro. In questo manga, un prequel di Cyberpunk Edgerunners, le vite dei fratelli Rebecca e Pilar sono piene di pazzia nel mentre impazzano attraverso Night City per provare di essere dei edgerunners".

