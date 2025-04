Cyberpunk 2077 usa il DLSS su Nintendo Switch 2, CD Projekt svela i dettagli sulle modalità grafiche

Tramite un comunicato inviato alla redazione di Digital Foundry, CD Projekt RED ha svelato che la versione Nintendo Switch 2 di Cyberpunk 2077 sfrutta il DLSS per tutte e quattro le modalità grafiche (due in modalità portatile e due per quando la console è collegata al dock). Di fatto, al momento è il primo gioco di cui è stato confermato ufficialmente l'impiego della tecnologia di upscaling basata sull'IA di NVIDIA.

"Stiamo utilizzando una versione di DLSS disponibile per l'hardware di Nintendo Switch 2, alimentata dai core Tensor di Nvidia", ha riferito un portavoce di CD Projekt RED. "Il gioco utilizza DLSS in tutte e quattro le modalità: in modalità portatile e agganciata, con le relative variazioni di prestazioni e qualità".