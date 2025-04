Il secondo trailer di DOOM: The Dark Ages mostra anche la nuova BFG

Pare che Bethesda e i suoi studi, ora parte di Microsoft, siano particolarmente attivi a Pasqua, visto che il nuovo trailer di DOOM: The Dark Ages è stato pubblicato proprio mentre milioni di persone trangugiavano uova di cioccolata, colombe e manicaretti assortiti. Si tratta del secondo trailer ufficiale e, tra le altre cose, mostra anche la nuova versione della BFG , che come saprete sta per Big Fucking Gun.

Il trailer

Nel caso si tratterebbe di una grossa balestra che spara dei proiettili ad alta distruttività e ha trovato spazio in un video adrenalinico pieno di demoni giganteschi che il Doom Slayer si diverte a fare a pezzi.

Il realtà il filmato inizia raccontando il retroterra del gioco, che possiamo riassumere in: c'è bisogno del Doom Slayer per fermare i demoni, che stanno facendo a pezzi le forze del genere umano. Pare che solo lui abbia la forza di fermarli e, in effetti, è proprio così.

Da quando viene schierato, i toni del video cambiano: i demoni vengono triturati, i demoni più grossi vengono abbattuti e quelli più grossi ancora non fanno una fine migliore degli altri. Insomma, pure in versione medievale, Doom è sempre Doom, il che non può che fare enormemente piacere a chi segue la serie da sempre e l'ha vista girare praticamente ovunque.

Naturalmente non mancano momenti di gameplay basati sulle parate e c'è spazio anche per le altre armi. Come sarà Doom: The Dark Ages? Lo scopriremo il 15 maggio 2025, quando sarà lanciato su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Da notare che la versione PC sarà disponibile su Steam e su Battle.net.