Doom girerà anche sulla sua scatola con la nuova edizione fisica di Doom + Doom II

Doom è un gioco che sta anche sulle scatole. No, niente battute, ci si potrà proprio giocare su di una scatola . Limited Run Games, in collaborazione con Bethesda e id Software, ha infatti annunciato una nuova edizione fisica di Doom + Doom II , chiamata "Will it run Edition", la cui confezione potrà far girare Doom, in onore al mito secondo cui Doom può girare ovunque.

Il gioco sulla scatola

In effetti abbiamo visto far girare Doom sugli apparecchi più strampalati, nonché nelle versioni più impesabili.

I contenuti della nuova edizione fisica di Doom + Doom II

Da notare che la Will it run Edition costerà la bellezza di 666,66 dollari e sarà stampata in 666 copie. Conterrà Doom + Doom II, la confezione che fa girare Doom, una doppia confezione per i due giochi, una cassetta con dentro la colonna sonora, sia quella base, sia quella IDFKR, la statuetta di un cacodemone attaccata a una base magnetica, un cacodemone portatile, un pacchetto di carte collezionabili (casuali) e il certificato di autenticità.

Il gioco includerà già Sigil e Sigil II, i megawad realizzati negli scorsi anni da John Romero. Inoltre, la versione PC fornirà le chiavi di Steam per il riscatto del gioco. In totale, ci saranno 187 mappe missioni e 43 mappe deathmatch, considerando la presenza nel pacchetto di TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, Master of Levels per DOOM II, No Rest for the Living, Legacy of Rust e i già citati Sigil e di un nuovo pacchetto con 25 mappe per il deathmatch.

La Will it run Edition di Doom + Doom II sarà prenotabile a partire dal 18 aprile. Le prenotazioni si chiuderanno il mese successivo, ossia il 18 maggio. Se vi interessa, questo è il sito da cui tentare di averne una copia.