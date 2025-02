Doom è stato fatto girare nella barra di ricerca di Google

Più che chiedersi dove possa girare Doom (l'originale del 1993), sarebbe meglio chiedersi dove non possa girare, visto che un programmatore l'ha reso in qualche modo fruibile dalla barra di ricerca di Google . Se vi sembra assurdo c'è anche un video a dimostrarlo. Il programmatore in questione, chiamato Pedro Webber, ha anche promesso che porterà avanti altri esperimenti simili in futuro. In passato era riuscito a far girare Doom usando il codice di Visual Studio, aveva trasformato Elden Ring in un gioco in grafica ASCII e aveva fatto girare Baldur's Gate 3 nel Blocco note di Windows.

Ricercare Doom

Doom è senza dubbio uno dei giochi più amati e moddati di sempre. Uno dei motivi del suo fascino eterno è il codice scritto da John Carmack, praticamente perfetto ancora oggi, che consente di convertirlo su praticamente qualsiasi sistema o piattaforma senza grossi grattacapi.

Proprio la versatilità del codice ha fatto nascere il mito di Doom ovunque, con decine di programmatori che si sono impegnati a farlo girare nei posti più assurdi. Recentemente lo abbiamo potuto giocare in un file PDF e in un CAPTCHA, ma di esempi simili ce ne sono ormai a decine. Webber è solo uno dei tanti virtuosi di Doom, insomma. Nel video possiamo vederlo mentre gioca con un controller di PlayStation 4, in una versione di Doom con grafica a 1 bit. Per riuscire nella sua impresa, il programmatore ha importato una versione del gioco scritta in Python nella barra di ricerca, apportando delle modifiche per assicurarsi che il risultato fosse visivamente accettabile, considerando l'insolita piattaforma.

Perché giocare Doom nella barra di ricerca di Google? Per nessun motivo in particolare, in effetti, ma perché non farlo visto che lo abbiamo giocato praticamente ovunque?