Shuhei Yoshida ha svelato quello che sarebbe dovuto essere il primo gioco della Nintendo PlayStation

Come saprete, PlayStation nacque dalle ceneri di una collaborazione fallita con Nintendo . La divisione videogiochi di Sony era notoriamente attiva da prima del lancio della sua prima console e aveva pubblicato diversi titoli su altri hardware. All'inizio degli anni novanta stava lavorando alla cosiddetta Nintendo PlayStation , un hardware mai nato di cui sono stati ricostruiti i passi nel corso degli anni successivi. L'ex dirigente di Sony Shuhei Yoshida, recentemente uscito dalla compagnia per sopraggiunta pensione, ha svelato in un'intervista a MinnMax che l'azienda stava sviluppando anche un gioco per l'hardware cancellato , probabilmente uno dei primi che sarebbe stato pubblicato. Si trattava di uno sparatutto spaziale con sfondi in full motion video (FMV).

Full Motion Video

Yoshida si unì a Sony proprio dopo la brusca rottura della collaborazione con Nintendo, entrando a far parte del team di Ken Kutaragi, che era al lavoro sullo sviluppo della prima console di PlayStation. Era il febbraio del 1993 e molto di quanto fatto per Nintendo era ancora sul tavolo, per così dire, ed era ben visibile.

"La prima cosa che mostravano a chiunque si unisse al team di Ken in quel periodo era la console Nintendo-Sony PlayStation: un prototipo funzionante," ha raccontato Yoshida, che ha aggiunto: "Avevano quasi finito un gioco per il sistema, e il giorno in cui mi unii al team, ebbi la possibilità di giocarlo."

Yoshida descrive il gioco come simile alla versione per Sega CD di Silpheed, uno sparatutto spaziale con una prospettiva pseudo-3D e sfondi in FMV trasmessi direttamente dal disco. Poiché gli sfondi erano costituiti da video pre-renderizzati, Yoshida spiega che il gioco cancellato aveva una grafica molto più bella rispetto agli standard dell'epoca.

Purtroppo, Yoshida non ricorda chi fosse il responsabile dello sviluppo del gioco, né se fosse stato creato negli Stati Uniti o in Giappone. Non cita nemmeno il titolo. Sony, alla fine, pubblicò alcuni giochi simili su PlayStation, come Philosoma del 1995, sviluppato da G-Artists, e in parte con Novastorm di Psygnosis (era già disponibile su altri sistemi, come il 3DO).