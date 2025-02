In Kingdom Come: Deliverance 2 puzzare come maiali rende più difficile muoversi furtivamente

Se pensiamo ai sistemi stealth dei videogiochi, ci vengono sicuramente in mente ombre in cui nasconderci, corpi da celare e quant'altro. Kingdom Come: Deliverance 2 fa però un passo in avanti, aggiungendo una meccanica davvero interessante, legata all' odore emanato dal protagonista Henry . Sostanzialmente la scarsa igiene rende più difficile muoversi furtivamente . Traducendo: non facendo lavare l'eroe per giorni, i nemici potranno sentirne il forte odore corporeo e individuarlo anche senza vederlo.

Meccaniche odorose

In realtà l'igiene era simulata anche nel primo Kingdom Come: Deliverance e determinava delle variazioni nelle relazioni sociali di Henry, ma non influenzava il sistema stealth come avviene nel seguito. Si tratta sicuramente di una meccanica interessante, che aumenta il coinvolgimento in questo gioco di ruolo ambientato nella Boemia del 1500, di cui ieri sono uscite le recensioni della critica, che parlano di un ottimo titolo. Se vi interessa saperne di più, c'è anche la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.

Ma come funziona la meccanica del cattivo odore? A spiegarlo è stato il senior game designer Ondřej Bittner: "Fondamentalmente, se ricevi il debuff dell'odore corporeo, cioè, puzzi, si crea una sorta di aura circolare intorno a te. In pratica, stai segnalando la tua presenza, come a dire 'sono qui'. Quindi sì, abbiamo aggiunto questa meccanica. In effetti, emana davvero un forte odore. Se si lavasse o andasse alle terme, questo non accadrebbe."

La soluzione per non puzzare come dei maiali è abbastanza semplice: basta lavarsi, come consigliato dal designer stesso. In fondo è un gioco ambientato nel Medioevo, non un torneo di Yu-Gi-Oh!