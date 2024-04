Yu-Gi-Oh, donna lascia un evento per la troppa puzza dei partecipanti

Una donna è diventata virale sui social media dopo aver accusato i partecipanti di un torneo del gioco di carte Yu-Gi-Oh! di puzzare eccessivamente, tanto da averla costretta ad abbandonare l'evento.

Il 6 aprile una persona ha pubblicato un post su X relativo al torneo, affermando di aver incontrato una partecipante che ha lasciato l'evento a metà. L'utente in questione ha incolpato della cosa i giocatori presenti, per il loro essere troppo aggressivi e poco amichevoli con i nuovi arrivati.

Quando il post si è diffuso su internet, la donna fuggita è intervenuta con il suo account personale, @Madoka_ygo, spiegando meglio la situazione, ossia che non è andata via a causa di sconfitte o comportamenti poco eleganti degli altri giocatori, ma per la puzza: "Sono tornata a casa a metà gara perché l'odore era insopportabile 🥹 Non ero per niente triste per la sconfitta 🥹."