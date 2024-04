Amazon Audible: 4 mesi a soli 2.95€/mese con l'offerta speciale ora attiva, 70% di sconto

Tramite Amazon Italia è ora possibile sfruttare un'interessante offerta per Amazon Audible: potete reclamare quattro mesi a soli 2.95€ l'uno. Questo significa che pagherete in totale 11.80€, invece di 39.96€. Si tratta di un risparmio del 70%. Potete reclamare la promozione a questo indirizzo.

Ovviamente, se siete già abbonati ad Amazon Audible non potrete sfruttare questa promozione. Per poter verificare se siete compatibili con l'offerta, in ogni caso, la cosa migliore è andare direttamente nella pagina sopra indicata e verificare che vi appaia un banner pubblicitario arancione con la scritta "Offerta di primavera - 4 mesi a soli 2.95€/mese". Poco sotto trovate il pulsante "Iscriviti" in giallo.