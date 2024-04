Lies of P è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Lies of P . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Lies of P?

Lies of P è un gioco di ruolo d'azione ispirato ai soulslike e alla fiaba di Pinocchio. Nei panni di un burattino speciale, dovremo esplorare la città di Krat che è caduta sotto il controllo di alcuni burattini impazziti e di mostruosità deformi.

Il nostro personaggio potrà scomporre le proprie armi e ricomporle come meglio preferisce, per creare la lama migliore per combattere. Dovremo schivare, fare parry e sfruttare abilità uniche per fare a pezzi i nostri nemici, salire di livello e potenziarci. Dovremo anche decidere se mentire o dire la verità, per cercare di diventare umani.