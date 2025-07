La smart TV Samsung QLED da 55" è al prezzo minimo storico su Amazon

Caratteristiche della smart TV Samsung QLED

Si tratta della smart TV da 55" con processore Q4 AI e risoluzione 4K in grado di offrire immagini estremamente convincenti e realistiche. La tecnologia Quantum Dot garantisce una visione ottimale di qualsiasi contenuto, mentre Motion Xcelerator contribuisce lato gaming con immagini particolarmente fluide. Troviamo inoltre l'audio surround 3D sincronizzato per un'esperienza altamente immersiva, mentre l'Adaptive Sound offre un suono calibrato in base ai contenuti.

La smart TV Samsung QLED Q7F5

Quest'ultima tecnologia è dotata di intelligenza scenica audio, quindi ottimizza il suono in base all'analisi della scena in tempo reale e in base al contenuto. Si tratta quindi di un ottimo prodotto in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza, che si tratti di giocare o guardare film.