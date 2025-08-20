Amazon pensa alle tue esigenze di storage: SSD Corsair da 1TB al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e che farà gola a chiunque sia alla ricerca di un nuovo SSD. Il Corsair MP600 PRO LPX da 1TB viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 37% che ne fa scendere il costo al suo minimo storico: 84,99€. Puoi acquistare l'SSD Corsair direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Corsair è un'azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni: leader nella produzione di accessori e dispositivi informatici. Il brand Corsair, da molti anni ormai, è garanzia di qualità e affidabilità.
I dettagli tecnici di questo SSD
Questa unità di archiviazione con interfaccia PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe 1.4 è progettata per offrire prestazioni eccezionali. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile contare su una velocità di lettura sequenziale fino a 7.100 MB/sec e velocità di scrittura fino a 6.800 MB/sec.
Questo SSD, inoltre, è pianamente compatibile con PS5. Un altro vantaggio importante è il dissipatore di calore in alluminio a basso profilo, già preinstallato, che mantiene la temperatura sotto controllo. Questo evita il rischio di surriscaldamento e assicura prestazioni elevate e costanti anche durante lunghe sessioni di gioco. Si tratta, dunque, di un prodotto molto interessante, soprattutto a queste cifre!