Uno dei migliori monitor OLED 4K è ad un super prezzo su Amazon: ecco il Philips Evnia

Su Amazon, oggi, è presente un'occasione da non lasciarsi scappare per chiunque sia alla ricerca di un monitor da vero top di gamma. Uno dei migliori 4K OLED, infatti, è disponibile ad un ottimo prezzo. Si tratta del Philips Evnia da 32" che viene venduto a 849,90€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box apposito qui in basso: Il monitor da gaming Philips Evnia è progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e fluida, grazie a caratteristiche tecniche di altissimo livello. Con un pannello da 32" e risoluzione 4K UHD, garantisce immagini estremamente dettagliate e nitide.
Ulteriori dettagli tecnici
Uno dei punti di forza principali di questo monitor è la frequenza di aggiornamento ultra veloce di 240 Hz. La tecnologia DisplayHDR TrueBlack 400 consente di apprezzare sfumature di colore più profonde e neri intensi, offrendo un livello di realismo superiore e dettagli accurati nelle zone d'ombra.
Il monitor supporta un vero display a 10 bit, capace di riprodurre gradazioni di colore uniformi e naturali, per un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. Inoltre, la funzione Ambiglow crea un suggestivo bagliore luminoso attorno allo schermo, che amplifica l'atmosfera di gioco. Pensato anche per il comfort visivo, include, infine, le modalità LowBlue e Flicker-Free, che riducono l'affaticamento degli occhi