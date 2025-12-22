0

Cronos: The New Dawn per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Cronos: The New Dawn per Nintendo Switch 2 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 25%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/12/2025
Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile Cronos: The New Dawn per Nintendo Switch 2 a 44,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 51,97 €, e il prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Cronos: The New Dawn in offerta

Si tratta di un gioco horror di sopravvivenza in terza persona, caratterizzato da ambientazioni che fondono l'atmosfera dell'Europa orientale con le tecnologie retro-futuristiche, in un mix coinvolgente tra passato e futuro. In questa avventura dovrai affrontare una serie di creature inquietanti e pericolose e dovrai sopravvivere sfruttando abilità e strategie differenti.

Inoltre, potrai manipolare le anomalie temporali per farti strada, oltre a dover cercare risorse e provviste, nonché estrarre Essenze, quest'ultime cruciali per il tuo viaggio. Se vuoi saperne di più, come sempre ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cronos: The New Dawn per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico