Cronos: The New Dawn per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Cronos: The New Dawn in offerta
Si tratta di un gioco horror di sopravvivenza in terza persona, caratterizzato da ambientazioni che fondono l'atmosfera dell'Europa orientale con le tecnologie retro-futuristiche, in un mix coinvolgente tra passato e futuro. In questa avventura dovrai affrontare una serie di creature inquietanti e pericolose e dovrai sopravvivere sfruttando abilità e strategie differenti.
Inoltre, potrai manipolare le anomalie temporali per farti strada, oltre a dover cercare risorse e provviste, nonché estrarre Essenze, quest'ultime cruciali per il tuo viaggio. Se vuoi saperne di più, come sempre ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.