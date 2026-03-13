Donkey Kong Bananza inizialmente aveva un Goomba con braccia giganti come protagonista

Gli autori hanno raccontato come sono arrivati a questo tipo di opera, spiegando che tutto è iniziato con Super Mario Odyssey.

Donkey Kong Bananza è un gioco con un livello di distruzione degli ambienti alquanto elevato e tecnologicamente impressionante, che permette non solo di affrontare il gioco come un platform, ma anche come un gioco d'azione nel quale creare il proprio percorso spaccando tutto .

Cosa ha raccontato Nintendo su Donkey Kong Bananza

Se avete giocato a Super Mario Odyssey, avrete ben presente il Regno dei Fornelli, una regione nella quale tutto è a tema cibo, compresi dei blocchi distruttibili - tramite vari poteri che Mario ottiene con le trasformazioni di Cappy - a forma di formaggio.

Questo sistema ha ispirato Nintendo e ha portato alla creazione di Donkey Kong Bananza che, come raccontano il producer Kenta Motokura e il programmer Tatsuya Kurihara, inizialmente vedeva come protagonista un Goomba con delle enormi braccia. Ovviamente era solo un personaggio per fare un test rapido, con un modello già pronto.

"Dopo aver realizzato il prototipo ho scoperto che la possibilità di distruggere qualsiasi tipo di terreno era un'interazione soddisfacente", ha detto. "Mi piaceva soprattutto l'idea di poter strappare via pezzi di terreno. Sentivo che avremmo potuto costruire un gioco basandoci su questa idea centrale".

Nella presentazione della GDC, viene spiegato che gli ambienti di Bananza usano i voxel, in breve un cubo che viene considerato dal sistema come l'unità minima dei modelli 3D (è come il pixel per il 2D, diciamo). I livelli di Bananza sono pieni di voxel che permettono una distruzione precisa e soddisfacente. Ad esempio, il Canyon Layer include più di 300 milioni di voxel.

Segnaliamo che Donkey Kong Bananza, per colpa dei cocomeri, ha rimandato alcuni lavori di un anno: la frutta l'ha pagata cara.