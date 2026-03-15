Alcune idee di gioco di Donkey Kong Bananza potrebbero determinare il prossimo progetto di Nintendo

Donkey Kong Bananza è arrivato la scorsa estate, come uno dei grandi titoli per Nintendo Switch 2. Si tratta di un ottimo gioco realizzato dall'ottimo team di sviluppo che aveva dato i natali a Super Mario Odyssey nel 2017. Sebbene diversi, i due titoli hanno uno stretto legame visto che alcune idee di Odyssey sono alla base di Bananza.

Le parole del produttore di Donkey Kong Bananza

Il produttore Kenta Motokura ha affermato: "Probabilmente vedremo lo stesso tipo di fenomeno riscontrato nel passaggio da Super Mario Odyssey a Donkey Kong Bananza, dove ci sono state alcune idee e sviluppi che hanno fatto da spunti per il futuro lavoro su Donkey Kong Bananza. Mi aspetto che accadrà lo stesso, ovvero che alcune idee di Donkey Kong Bananza forniranno suggerimenti futuri anche per il nostro prossimo progetto."

Non si deve però pensare che sia un obbligo. Infatti, il produttore afferma che il vero focus rimane proporre qualcosa di fresco e che sia un nuovo standard per il genere. In Odyssey, ad esempio, la volontà era inserire delle trasformazioni di Mario che fossero innovative.

Parlando del legame tra Odyssey e Bananza, quest'ultimo gioco è nato in parte grazie a dei pezzi di formaggio di Odyssey.