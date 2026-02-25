Donkey Kong Bananza si aggiorna su Nintendo Switch 2 a fine febbraio

Nintendo continua a ottimizzare i propri giochi e ora è disponibile un nuovo aggiornamento per uno dei suoi titoli di punta di Nintendo Switch 2: parliamo ovviamente di Donkey Kong Bananza, l'avventura a base di piattaforme che ci mette nei panni del titolare scimmione, pronto a spaccare tutto.
L'update invece rimette insieme quel che prima si era rotto, come possiamo vedere dalla patch note ufficiale disponibile qui sotto.
Le novità dell'aggiornamento di Donkey Kong Bananza non limitate
La pagina ufficiale di Nintendo segnala che Donkey Kong Bananza è arrivato ora alla versione 3.2.0 e che l'aggiornamento ha introdotto correzioni di "svariati problemi" che servono a "migliorare l'esperienza di gameplay".
È un modo tipico di Nintendo di presentare le proprie patch, senza purtroppo scendere più nel dettaglio. Di norma, questo significa che le correzioni non sono dedicate a qualche grosso problema che il pubblico ha notato e segnalato, ma piccoli miglioramenti su tutta la linea al fine di ottimizzare l'opera.
In ogni caso, un aggiornamento è sempre utile e vi suggeriamo di mantenere i videogiochi sempre aggiornati per evitare possibili problemi. Come al solito, l'aggiornamento dovrebbe avvenire in modo automatico ma così non fosse potete usare le impostazioni del videogioco a partire dalla Home di Nintendo Switch 2 per cercare e avviare l'aggiornamento tramite connessione internet.
Ricordiamo infine i dettagli del primo aggiornamento del 2026 di Donkey Kong Bananza.