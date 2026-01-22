Donkey Kong Bananza ottiene il suo primo aggiornamento del 2026, ecco cosa cambia

In una mandata di aggiornamenti piuttosto assortita, Nintendo ha pubblicato un update anche per Donkey Kong Bananza, il primo del 2026, che porta il gioco alla versione 3.1.0, con una patch principalmente correttiva.
Non si tratta di un aggiornamento che comporta elementi particolarmente visibili, almeno stando a quanto riferito nelle note ufficiali di Nintendo, che tuttavia tendono sempre ad essere estremamente sintetiche, ma è comunque un elemento importante per i giocatori che utilizzano il titolo su Nintendo Switch 2.
Da quanto emerge, sembra trattarsi di un update principalmente rivolto a risolvere alcuni problemi marginali, ma uno dei due punti sollevati nelle note è talmente vago che potrebbe comprendere una notevole varietà di problematiche.
Una settimana di update per Nintendo
Dopo l'aggiornamento di Mario Kart World e quello di Leggende Pokémon: Z-A, arriva dunque un update anche per Donkey Kong Bananza, che porta il gioco alla versione 3.1.0 attraverso la classica patch gratuita e automatica.
Anche in questo caso potete trovare le note ufficiali a questo indirizzo, ma qui possiamo praticamente riportarle per intero, visto che si tratta praticamente di due elementi.
Queste sono le correzioni applicate con la patch 3.1.0:
- Aggiunto il supporto alla lingua polacca. Se utilizzate Polacco/Inglese nel sistema Nintendo Switch 2, il testo verrà visualizzato in polacco, mentre l'audio sarà in inglese
- Diversi altri problemi sono stati risolti per migliorare l'esperienza di gameplay
Note estremamente sintetiche, ma il secondo punto è talmente vago che potrebbe comprendere una quantità notevole di questioni risolte, non è dato saperlo più nel dettaglio.