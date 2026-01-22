Leggende Pokémon: Z-A riceve l'aggiornamento 2.0.1, che aggiusta Megadimensione

Nintendo e Game Freak hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Leggende Pokémon: Z-A, che raggiunge così la versione 2.0.1 applicando anche alcuni aggiustamenti all'espansione Megadimensione su problemi che erano emersi nei giorni scorsi.

Si tratta di una patch eminentemente correttiva ma che contiene diverse novità importanti per aggiustare bilanciamento, meccaniche e performance del gioco, dunque Leggende Pokémon: Z-A ottiene come primo update del 2026 un importante spinta verso un miglioramento progressivo.

L'aggiornamento viene applicato automaticamente all'avvio del gioco, o effettuato in background nel caso in cui si imposti l'opzione in questione, in ogni caso dovrebbe essere disponibile in queste ore.