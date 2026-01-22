Leggende Pokémon: Z-A riceve l'aggiornamento 2.0.1, che aggiusta Megadimensione

Nintendo e Game Freak hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Leggende Pokémon: Z-A, che raggiunge così la versione 2.0.1 applicando anche alcuni aggiustamenti all'espansione Megadimensione su problemi che erano emersi nei giorni scorsi.
Si tratta di una patch eminentemente correttiva ma che contiene diverse novità importanti per aggiustare bilanciamento, meccaniche e performance del gioco, dunque Leggende Pokémon: Z-A ottiene come primo update del 2026 un importante spinta verso un miglioramento progressivo.
L'aggiornamento viene applicato automaticamente all'avvio del gioco, o effettuato in background nel caso in cui si imposti l'opzione in questione, in ogni caso dovrebbe essere disponibile in queste ore.
Tante correzioni importanti
La versione 2.0.1 di Leggende Pokémon: Z-A dovrebbe così aver risolto diversi dei problemi che erano emersi nell'ultimo periodo, e in particolare alcuni legati all'espansione Megadimensione che si era dimostrata problematica su alcuni aspetti.
Potete trovare le note complete della patch a questo indirizzo sul sito Nintendo, mentre qui riportiamo una selezione di alcuni degli elementi più importanti aggiustati con la patch.
L'update 2.0.1, uscito ufficialmente il 21 gennaio, dunque nella tarda serata di ieri, applica alcuni aggiustamenti per quanto riguarda l'ottenimento e gestione degli oggetti, per esempio: acquistando le bacche da un chiosco, è possibile poterne acquistare in numero superiore a uno in una volta sola.
Sarà inoltre possibile acquistarle da Nouveau Café's Truck No. 3 all'inizio della storia. La quantità massima di Mega Frammenti che si possono portare è stata incrementata fino a 9.999.
Per quanto riguarda l'espansone Megadimensione, le correzioni sono più numerose:
- Risolto un problema legato all'uso delle mosse in determinate zone dell'iperspazio, con i Pokémon che potevano talvolta trovarsi in una direzione diversa da quella prevista
- Aggiustato il problema per cui in alcuni casi il tempo rimaneva soleggiato e non cambiava
- Aggiustato il bug per cui i Pokémon cromatici ottenuti prima dell'uscita di Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione potevano non essere stati registrati nel Pokédex Megaevoluzione, anche se le loro Mega Pietre erano state ottenute dopo essere diventate disponibili nel DLC
- Sistemato il bug per cui, durante le missioni, occasionalmente potevano essere visualizzate immagini di scene non correlate
- I giocatori potrebbero non essere stati in grado di completare la missione secondaria 188 "Avvia la scansione speciale!" anche dopo aver guadagnato il numero massimo di punti di indagine. (I giocatori che stanno già riscontrando questo problema dovrebbero essere in grado di proseguire dopo essere entrati e usciti dall'iperspazio)
Insomma, un update decisamente necessario soprattutto per gli utenti di Megadimensione. Nel frattempo, il gioco ha dato il via alla Stagione 5 delle Lotte Competitive.