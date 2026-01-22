Tetris 99 si aggiorna e migliora l'esperienza con varie modifiche, ma Nintendo non ci dice quali

Nintendo sta pubblicando una serie di aggiornamenti per i suoi videogiochi e uno di questi è dedicato a Tetris 99, il gioco online multigiocatore che fonde il classico titolo arcade con una struttura da battle royale e disponibile in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online.
L'update è il numero 2.6.0 e non introduce grandi novità, sebbene siano molto utili.
Le novità di Tetris 99
La patch note ufficiale condivisa da Nintendo segnala che Tetris 99 è stato aggiornato per inserire "delle correzioni che hanno reso il gioco più confortevole da giocare".
Come spesso accade, Nintendo non precisa quali siano queste correzioni, ma supponiamo che non ci si debba aspettare grandi rivoluzioni per questo gioco online. Probabilmente sono stati modificati piccoli dettagli per ottimizzare Tetris 99 che la maggior parte dei giocatori non noterà.
In ogni caso, ogni aggiornamento e ottimizzazione è ben gradita ed è un bene che Nintendo non si dimentichi dei propri titoli. Non si dimentica ovviamente nemmeno di quelli più recenti: infatti Mario Kart World si è aggiornato e ha aggiunto anche una novità di gameplay.