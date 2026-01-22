Tetris 99 si aggiorna e migliora l'esperienza con varie modifiche, ma Nintendo non ci dice quali

Nintendo sta pubblicando una serie di aggiornamenti per i suoi videogiochi e uno di questi è dedicato a Tetris 99, il gioco online multigiocatore che fonde il classico titolo arcade con una struttura da battle royale e disponibile in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

L'update è il numero 2.6.0 e non introduce grandi novità, sebbene siano molto utili.