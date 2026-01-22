0

Il controller Turtle Beach Rematch Edizione Donkey Kong per Nintendo Switch è in sconto su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Turtle Beach Rematch Edizione Donkey Kong con uno sconto del 9%, insieme ad altre versioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/01/2026
Controller Turtle Beach Rematch Edizione Donkey Kong

Su Amazon è disponibile il controller Turtle Beach Rematch Edizione Donkey Kong a 54,34 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €. Si tratta di un controller compatibile con Nintendo Switch e Switch 2. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, sono disponibili altre versioni a prezzi differenti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Controller per Nintendo Switch e Switch 2 in offerta

Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo, ed è compatibile con tutti i modelli Nintendo (il pulsante C non è disponibile). La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 40 ore di gioco, ma troviamo anche due pulsanti mappabili rapidi per reazioni più rapide e un'esperienza più personalizzata.

Turtle Beach Rematch, la recensione del controller lenticolare per Nintendo Switch Turtle Beach Rematch, la recensione del controller lenticolare per Nintendo Switch

La versione dedicata a Donkey Kong è arricchita dalla finitura lenticolare che crea un effetto di movimento che si alterna tra due immagini quando si inclina il controller. In ogni caso, si tratta di un prodotto offerto in varie colorazioni e con diversi personaggi tra cui scegliere.

