Doppia ventola NZXT in promo su Amazon: puoi acquistare il set al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chi sia alla ricerca di un nuovo paio di ventole: il set targato NZXT che contiene due pezzi, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,90€, minimo storico. Puoi acquistare il set di ventole tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Le ventole NZXT uniscono prestazioni elevate e design accattivante. L'illuminazione RGB vibrante è garantita da 20 LED distribuiti lungo gli anelli interno ed esterno, creando effetti luminosi intensi e uniformi visibili da qualsiasi angolazione. Questo permette di valorizzare al massimo il case.
Ulteriori dettagli
Il design delle pale è studiato per garantire prestazioni bilanciate tra flusso d'aria e pressione statica, rendendo le ventole adatte sia come aspirazione sia come scarico. Questa versatilità consente di ottimizzare il raffreddamento dell'intero sistema, migliorando la circolazione interna dell'aria. Grazie al cuscinetto fluidodinamico, le ventole assicurano un funzionamento silenzioso e una maggiore durata nel tempo.
Anche sotto carico, il rumore resta contenuto, mentre a bassi regimi il sistema rimane quasi impercettibile. Il controllo PWM regola automaticamente la velocità in base alle esigenze del sistema, garantendo raffreddamento rapido quando necessario e massima efficienza energetica nei momenti di utilizzo leggero.