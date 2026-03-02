Il CEO di The Pokémon Company dice che è "ok cambiare tutto" nei giochi, basta che siano divertenti

Inoltre, parlando con Apple App Store, il CEO di The Pokémon Company - Tsunekazu Ishihara - ha spiegato qual è la visione della compagnia nei confronti della saga e in che modo il team decide che tipo di prodotto realizzare.

Sono state giornate importanti per Pokémon che ha festeggiato il proprio trentesimo anniversario, cogliendo l'occasione per svelare i prossimi giochi della serie, Pokémon Onda e Vento.

Le parole del CEO di The Pokémon Company

A Ishihara viene chiesto che cosa, a suo parere, è piaciuto così tanto degli originali Pokémon Rosso e Verde. La sua risposta è la seguente: "L'ambientazione dei giochi Pokémon inizialmente era la regione Kanto, che è simile al vero Giappone. Il gioco era costruito come un'avventura il più simile possibile a quelle all'interno delle quali i giocatori vivevano".

Ishihara continua affermando: "Ho sempre creduto che connettere il mondo dei Pokémon con il mondo reale possa portare a possibilità ancora più interessanti. L'esperienza di gioco si connette con le esperienze reali, come catturare insetti, pescare, accudire animali e far crescere piante".

A Ishihara viene poi chiesto cosa ci si può aspettare dal futuro della serie: supponiamo che l'intervista sia avvenuta prima dell'annuncio di Vento e Onda, quindi Ishihara non poteva parlare direttamente dei giochi. Il dirigente ha quindi affermato: "Credo che dobbiamo continuare a creare giochi divertenti". Si tratta un po' di una banalità, ovviamente, ma il CEO elabora la cosa e la rende molto più interessante.

"Potrebbe sembrare un po' generico, ma tutto alla fine dipende dal fatto che i giocatori vogliano giocare i nostri giochi e li trovino godibili; non è qualcosa che possiamo imporre. Ottenere tale risultato è ciò che conta ed è okay se tutto il resto cambia". Si tratta di una frase abbastanza forte, visto che per tanti anni Pokémon è stata una serie molto conservativa. Non crediamo però che ci si debba aspettare enormi rivoluzioni a ogni nuovo capitolo. Vento e Onda stesso non sembra voler mettere da parte quanto imparato con Scarlatto e Violetto, ad esempio.

