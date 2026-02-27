0

PokémonXP e i Campionati Mondiali Pokémon 2026: l'evento cambia faccia e si espande

Durante il Pokémon Presents sono stati svelati i dettagli su PokémonXP e i Campionati Mondiali Pokémon 2026, con tutte le novità per la scena competitiva.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/02/2026
La copertina dei nuovi campionati mondiali di Pokémon

Durante il recente Pokémon Presents, Chris Brown, direttore degli e-sport e degli eventi globali Pokémon, ha annunciato che i giocatori competitivi della serie si contenderanno il titolo dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 in Pokémon Champions. Gli altri sfidanti gareggeranno invece nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon GO e in Pokémon Unite.

Le finali avranno luogo al Chase Center, un'arena con una capienza tripla rispetto a quella che ha ospitato le finali dei Campionati Mondiali 2025, scelta che mostra quanto si è espanso l'evento nel corso degli anni. Oltre 3.000 giocatori si riuniranno a San Francisco ad agosto, tutti determinati a conquistare il titolo di prossimi campioni del mondo.

In contemporanea con i Mondiali, il Moscone Center ospiterà la prima edizione di PokémonXP. I fan di ogni età potranno partecipare a numerose attività, tra cui mostre interattive, scambi di spille, sfilate cosplay, panel esclusivi, workshop, un Pokémon Center temporaneo e collaborazioni speciali ricche di sorprese.

Per celebrare il debutto di questa nuova esperienza, è stata realizzata un'illustrazione commemorativa dedicata a PokémonXP e agli attesissimi Campionati Mondiali, che potete vedere in copertina.

