Ogni Pokémon ha un suo logo personalizzato per il 30° anniversario

A quanto pare, The Pokémon Company ha intenzione di dare a tutti i 1025 Pokémon esistenti il modo di stare al centro dell'attenzione durante il 30° anniversario della serie, considerando che ha elaborato dei loghi personalizzati per ogni creatura.

Siamo soliti vedere il logo ufficiale del 30° anniversario di Pokémon con Pikachu protagonista, essendo di fatto l'icona dell'intero franchise, ma la compagnia ha comunque voluto dare spazio anche a tutti gli altri, o almeno a gran parte di questi, in attesa di capire se sia stata elaborata una versione del logo veramente per tutti.

Per il momento, le varie versioni vengono svelate gradualmente, ma probabilmente diventeranno tutte visibili via via che si susseguiranno le iniziative per l'anniversario.