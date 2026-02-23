Ogni Pokémon ha un suo logo personalizzato per il 30° anniversario

A quanto pare, The Pokémon Company ha intenzione di dare a tutti i 1025 Pokémon esistenti il modo di stare al centro dell'attenzione durante il 30° anniversario della serie, considerando che ha elaborato dei loghi personalizzati per ogni creatura.
Siamo soliti vedere il logo ufficiale del 30° anniversario di Pokémon con Pikachu protagonista, essendo di fatto l'icona dell'intero franchise, ma la compagnia ha comunque voluto dare spazio anche a tutti gli altri, o almeno a gran parte di questi, in attesa di capire se sia stata elaborata una versione del logo veramente per tutti.
Per il momento, le varie versioni vengono svelate gradualmente, ma probabilmente diventeranno tutte visibili via via che si susseguiranno le iniziative per l'anniversario.
Grandi novità in arrivo
Tra i vari eventi dedicati al 30° anniversario dei Pokémon ricordiamo il Pokémon Presents che si terrà questo venerdì 27 febbraio: si tratta di una presentazione in video che si preannuncia decisamente importante e dalla quale dovrebbero emergere diverse informazioni.
Alcune di queste, come la possibile presenza del vociferato Pokémon Winds e Waves, ovvero la Gen 10 videoludica, sono state anticipate da un leaker, ma ormai resta poco da attendere per scoprire la verità.
Per celebrare al meglio, comunque, potete intanto trovare diverse versioni del logo ufficiale dell'anniversario, magari anche quelle con i vostri Pokémon preferiti.
A pubblicarle è l'account ufficiale Poke_Times gestito direttamente da The Pokémon Company, che sta rispondendo alle richieste di vari utenti pubblicando il logo personalizzato in base alle creature preferite da questi.
Nel frattempo, ricordiamo che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia verranno rilanciati su Nintendo Switch e Switch 2 in digitale su eShop, sempre il 27 febbraio.