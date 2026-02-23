Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy Display

Ormai mancano due giorni alla presentazione ufficiale della serie Galaxy S26 . Nel frattempo, continuano ad emergere nuovi dettagli sempre più concreti sullo smartphone e sui nuovi auricolari Buds 4 Pro . Uno YouTuber ha infatti pubblicato un video unboxing che mostra il nuovo smartphone Galaxy S26 Ultra. Inoltre, è stato condiviso un video che mostra il Privacy Display in azione, offrendoci uno sguardo ancora più dettagliato su questa funzione.

e non è possibile caricare il post

e non è possibile caricare il post

Le indiscrezioni precedenti sono state confermate: questo modello adotta un'isola posteriore con tre sensori , in modo simile a quanto visto su Galaxy Z Fold 7. In questo caso viene mostrato il modello nella colorazione bianca. Lo YouTuber lo ha confrontato con altri top di gamma recenti, tra cui un iPhone 17 Pro Max. Complessivamente, dimensioni e peso dovrebbero essere molto simili al modello S25 Ultra , ma in questo caso troviamo angoli leggermente più arrotondati.

Finora sono state condivise numerose indiscrezioni, immagini, rendering e tanti altri dettagli legati alla nuova serie targata Samsung. Ebbene, pare che lo YouTuber Sahil Karoul sia riuscito ad accaparrarsi il modello Ultra pochi giorni prima dell'evento Unpacked, precisamente da un rivenditore di Dubai. Dalle immagini è possibile vedere la confezione, esteticamente rinnovata rispetto al passato, nonché il retro dello smartphone.

Caratteristiche e funzioni degli auricolari

Ulteriori indiscrezioni sono state riportate da SammyGuru. I nuovi auricolari dovrebbero accogliere una serie di aggiunte, partendo dai controlli tramite movimenti della testa. Potrete quindi annuire o scuotere la testa per eseguire determinate azioni, ad esempio per rispondere a una chiamata, disattivare allarmi o avvisi o rispondere a domande sì/no in Bixby. Inoltre, questi auricolari potrebbero fungere da pulsante di scatto remoto nell'app fotocamera.

Secondo quanto riportato, sarebbe possibile pizzicare o tenere premuto uno stelo per scattare una foto o per registrare un video, molto utile per chi desidera immortalare un momento senza dover toccare lo smartphone. Anche la custodia dovrebbe subire delle modifiche. Il retro, in particolare, dovrebbe avere una singola porta USB-C affiancata da un pulsante di accoppiamento.

Un'immagine condivisa da SammyGuru

Infine, è possibile trovare il proprio smartphone tramite la custodia di ricarica: basterà toccare due volte il pulsante di accoppiamento mentre gli auricolari sono all'interno. Lo smartphone dovrebbe squillare, in modo che possiate localizzarlo. Altre indiscrezioni riguardano i prezzi degli auricolari. Secondo quanto riportato dal leaker Roland Quandt, negli Stati Uniti i Buds 4 e Buds 4 Pro dovrebbero costare 179,99 e 249,99 dollari. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, ma si parlerebbe quindi delle stesse cifre dei Buds 3 e Buds 3 Pro. Per quanto riguarda l'Italia, potremmo aspettarci prezzi di 179 e 249 euro.

A confermare queste ipotesi è la pagina sul sito di Euronics, dove sono già presenti i nuovi auricolari (sebbene l'immagine sia un placeholder).

La pagina di Euronics

Ricordiamo che il Galaxy Unpacked si terrà il 25 febbraio alle ore 19:00 italiane e potrete seguirlo sui canali ufficiali di Samsung. Ovviamente noi seguiremo l'evento e vi aggiorneremo con tutte le novità in merito. Nel frattempo, Samsung anticipa One UI 8.5 con un teaser e potremo aspettarci tante funzioni IA in arrivo.