The Elder Scrolls 5: Skyrim su Switch 2 è migliorato molto con la patch dei 60 fps, per Digital Foundry

La versione originale soffriva di un input lag elevatissimo (fino a 293 ms). Bethesda aveva tentato di intervenire con la patch 1.1, che però aveva introdotto un frame‑rate sbloccato oscillante tra 30 e 60 fps, peggiorando la stabilità generale. L'update 1.2 affronta entrambi i problemi introducendo una vera modalità a 60 fps e una a 30 fps : la latenza cala sensibilmente e il frame‑rate diventa molto più coerente.

Digital Foundry è tornata ad analizzare la Nintendo Switch 2 Edition di The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary dopo la pubblicazione dell' aggiornamento 1.2 , una patch molto attesa che risolve diversi problemi presenti al lancio... e altri introdotti con l'update precedente.

Tanti miglioramenti al netto di alcuni compromessi

La modalità performance è la novità più importante. In docked, Skyrim raggiunge quasi sempre i 60 fps in dungeon e open world, raddoppiando il frame‑rate rispetto alla patch precedente. Restano però alcuni scatti e micro‑freeze legati allo streaming degli asset del Creation Engine, più evidenti a 60 fps. Nelle città affollate e nelle battaglie più caotiche, il frame‑rate può scendere nella fascia 40‑55 fps, ma il miglioramento complessivo è evidente.

Per ottenere questi risultati, Bethesda ha ridotto la risoluzione e alcuni dettagli grafici. In docked, la modalità a 30 fps mantiene la risoluzione nativa 1440p upscalata tramite DLSS, mentre la performance utilizza una risoluzione dinamica tra 576p e 1080p, con un'immagine più morbida e più artefatti. Sono stati ridotti anche i LOD della vegetazione e la distanza delle ombre, mentre SSR, ambient occlusion, nebbia volumetrica e texture restano invariati. In portatile, la modalità a 30 fps resta a 1080p con DLAA, mentre la performance scende da 720p fino a 640×360 nelle situazioni più pesanti, con un'immagine molto morbida e vegetazione ulteriormente ridotta.

L'input lag è l'altro grande miglioramento della patch: il test del salto scende a 218 ms (‑75 ms), quello della camera a 146 ms (‑91 ms). In modalità performance i valori migliorano ancora: 120 ms nel test del salto, praticamente identico alla versione PS5, e 74 ms nel test della camera.

Pur non raggiungendo la perfezione, tra cali sotto i 60 fps e compromessi visivi in portatile, l'update 1.2 porta la versione Switch 2 di Skyrim in uno stato decisamente migliore. La combinazione di latenza ridotta e modalità 60 fps trasforma questa conversione da deludente a pienamente godibile, mostrando un reale impegno da parte di Bethesda nel recepire e correggere i problemi segnalati dagli utenti.