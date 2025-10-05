The Elder Scrolls V: Skyrim si espande con circa 60 ore di nuovi contenuti grazie alla mod "Lordbound"

La community dei modder è sempre decisamente molto attiva intorno a The Elder Scrolls V: Skyrim, ma la mod Lordbound, uscita di recente, rappresenta davvero un caso particolare, in quanto aggiunge una notevole quantità di contenuti nuovi al gioco Bethesda.
Si tratta di una sorta d'espansione che aggiunge circa 60 ore di contenuti inediti fra nuove quest, aree esplorabili inedite, dungeon e altro, applicando dunque una notevole quantità di materiali aggiuntivi e ore di gioco al già ampio titolo originale.
Le mod sono riuscite a mantenere Skyrim attivo e giocato per 14 anni dopo la sua uscita, e la Special Edition del gioco conta al momento quasi 120.000 mod dedicate, tanto per avere un'idea della quantità di supporto ricevuta su questo fronte.
Come una gigantesca espansione
La mod Lordbound di Skyrim, in mezzo alle tante uscite per il gioco, risulta comunque molto interessante e particolare, andando ad aggiungere una quantità di contenuti difficile da trovare anche in altre iniziative simili.
Si svolge all'interno della nuova terra di Druadach, che viene descritta come più ampia di Solstheim, ovvero l'area che era stata introdotta con il DLC Dragonborn, e contenente numerosi punti d'interesse.
All'interno di questa mod si trovano oltre 40 quest e più di 50 dungeon, oltre a una colonna sonora originale e dialoghi interamente parlati con vari NPC, ma anche diversi altri elementi.
Nella mod troviamo anche nuovi oggetti e loot di notevole livello e importanza, ponendo le basi anche per ulteriori sviluppi futuri di questa nuova avventura.
In particolare, la quest principale si presenta come "la più grande" mai vista in Skyrim, caratterizzata per altro da scelte e possibili conseguenze che possono influire sullo stato dell'intera nuova area di gioco.
Lordbound ha iniziato il percorso di sviluppo nel lontano 2014 ed è dunque un lavoro durato più di 10 anni a questo punto, che ha raggiunto adesso la sua versione pubblica giocabile ma continua comunque la sua lavorazione anche per il prossimo futuro: potete trovarla a questo indirizzo su NexusMods.
Nel frattempo, proseguono le teorie sulla data di uscita di The Elder Scrolls 6, titolo che intanto pare sia già giocabile presso il team.