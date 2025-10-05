The Elder Scrolls V: Skyrim si espande con circa 60 ore di nuovi contenuti grazie alla mod "Lordbound"

La community dei modder è sempre decisamente molto attiva intorno a The Elder Scrolls V: Skyrim, ma la mod Lordbound, uscita di recente, rappresenta davvero un caso particolare, in quanto aggiunge una notevole quantità di contenuti nuovi al gioco Bethesda.

Si tratta di una sorta d'espansione che aggiunge circa 60 ore di contenuti inediti fra nuove quest, aree esplorabili inedite, dungeon e altro, applicando dunque una notevole quantità di materiali aggiuntivi e ore di gioco al già ampio titolo originale.

Le mod sono riuscite a mantenere Skyrim attivo e giocato per 14 anni dopo la sua uscita, e la Special Edition del gioco conta al momento quasi 120.000 mod dedicate, tanto per avere un'idea della quantità di supporto ricevuta su questo fronte.