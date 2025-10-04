Nintendo chiede 4,5 milioni di dollari a un moderatore di Reddit come risarcimento danni per pirateria

Sembra che la causa legale sia partita in maniera ufficiale perché il soggetto in questione non ha voluto interrompere l'attività illegale, nonostante un primo avvertimento da parte di Nintendo, o almeno questa è la versione della casa di Kyoto.

Il nuovo bersaglio del sempre attivissimo ufficio legale Nintendo, questa volta, è Archbox , un moderatore che opera su diverse sezioni di Reddit e pare sia collegato a vari siti che trattano l'argomento pirateria, con particolare specializzazione sulle piattaforme Nintendo.

Altro giro, altra richiesta di danni milionaria da parte di Nintendo nella sua lotta senza quartiere alla pirateria : in questo caso si tratta di una situazione alquanto particolare in quanto la compagnia starebbe chiedendo 4,5 milioni di dollari di risarcimento danni a un singolo moderatore di Reddit .

Un'accusa pesante e un risarcimento stellare

Nintendo sostiene che l'imputato si sia reso "responsabile della riproduzione e distribuzione illegale di centinaia o migliaia di giochi Nintendo Switch protetti da copyright e che, attraverso vari negozi pirata, abbia distribuito o facilitato la distribuzione di migliaia, se non centinaia di migliaia, di copie non autorizzate di tali giochi Nintendo Switch", si legge nel testo della causa.



La causa legale sarebbe stata avviata dopo un primo tentativo di comunicazione diretta, con Nintendo che ha sostanzialmente intimato ad Archbox di cessare l'attività, ma con quest'ultimo che si sarebbe rifiutato di farlo.

A questo punto resta da vedere come si svolgeranno i prossimi passi della questione: essendo ancora una fase preliminare, non è stata emessa alcuna sentenza, quindi si tratterà di vedere come le cose procederanno in sede legale.

Non è passato molto dall'ultima causa di questo tipo: meno di un mese fa Nintendo aveva vinto un'altra causa legale contro la pirateria, con l'accusato costretto a pagare una cifra notevole, mentre nei mesi scorsi aveva fatto chiudere un sito francese legato a tale argomento.

Nella sua lotta indefessa, pare che abbia colpito anche alcuni possessori di Nintendo Switch 2 per cause non del tutto chiare.