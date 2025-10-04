Battlefield 6 è disponibile per il preload: svelate le dimensioni di download e installazione

Coloro che hanno già acquistato Battlefield 6 possono accedere ora al preload del gioco, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, consentendo così anche di avere informazioni precise sulle dimensioni del nuovo sparatutto EA, in termini di download e installazione.

Non è propriamente un peso massimo, ma la quantità di spazio richiesta è comunque notevole: si va dai 67 ai 70 GB, con variazioni minime fra le tre piattaforme in questione, con il download che comprende vari moduli fra componente single player e multiplayer.

Nella fattispecie, il gioco richiede un download di 67 GB di dati su PS5 e PC attraverso Steam, mentre su Xbox Series X|S la dimensione aumenta di poco, attestandosi sui 70 GB, dunque non si registrano particolari variazioni tra una versione e l'altra.