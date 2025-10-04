0

Battlefield 6 è disponibile per il preload: svelate le dimensioni di download e installazione

Battlefield 6 è pronto per il preload per quei giocatori che hanno acquistato il nuovo sparatutto di DICE e EA: vediamo dunque il peso, ovvero le dimensioni di download e installazione.

04/10/2025
Coloro che hanno già acquistato Battlefield 6 possono accedere ora al preload del gioco, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, consentendo così anche di avere informazioni precise sulle dimensioni del nuovo sparatutto EA, in termini di download e installazione.

Non è propriamente un peso massimo, ma la quantità di spazio richiesta è comunque notevole: si va dai 67 ai 70 GB, con variazioni minime fra le tre piattaforme in questione, con il download che comprende vari moduli fra componente single player e multiplayer.

Nella fattispecie, il gioco richiede un download di 67 GB di dati su PS5 e PC attraverso Steam, mentre su Xbox Series X|S la dimensione aumenta di poco, attestandosi sui 70 GB, dunque non si registrano particolari variazioni tra una versione e l'altra.

Non proprio un peso massimo, ma quasi

Da notare che download e installazione di Battlefield 6 sono modulari e consistono di diversi pacchetti: in base a quanto riportato, almeno su PS5 si tratta di ben 7 pacchetti che vanno a comporre i contenuti totali del gioco.

Nella fattispecie, sulla console Sony troviamo il pacchetto Multiplayer e single player insieme e separati in altri due pacchetti, il Battlefield Multiplayer Marker, HD Content, Multiplayer and single player HD e multiplayer HD.

Battlefield 6: abbiamo provato tre missioni della modalità campagna Battlefield 6: abbiamo provato tre missioni della modalità campagna

Alla fine della fiera, circa 70 GB saranno occupati sugli SSD delle varie piattaforme, dunque preparatevi a fare spazio nel caso non abbiate provveduto in precedenza.

Per quanto riguarda Steam, il download potrebbe segnare inizialmente 22 GB di dati, ma il download complessivo ammonta comunque a 67 GB, a quanto pare. Il gioco, ricordiamo, è in uscita il 10 ottobre, dunque manca poco meno di una settimana, a questo punto.

In base ad alcune stime, Battlefield 6 potrebbe vendere più di 5 milioni di copie nella prima settimana, inoltre sono state svelate mappe, modalità e contenuti gratis della Stagione 1.

