0

Su Steam sono state pubblicate nuove immagini di Gang of Dragon, il nuovo gioco dal papà della serie Yakuza

Gang of Dragon, il nuovo action adventure di Toshihiro Nagoshi, torna a mostrarsi con una serie di nuove immagini.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/12/2025
Shin Ji-seong, il protagonista di Gang of Dragon
Gang of Dragon
Gang of Dragon
Immagini

Nagoshi Studio ha aggiornato la pagina Steam ufficiale di Gang of Dragon, con una serie di nuove immagini che offrono un ulteriore assaggio sul gameplay a base di combattimenti e sparatorie, oltre a una panoramica dell'ambientazione che farà da sfondo all'avventura. Le immagini sono raccolte nella galleria qui sotto.

Annunciato pochi giorni fa ai The Game Awards 2025, Gang of Dragon è il primo progetto del nuovo team guidato da Toshihiro Nagoshi, creatore di Yakuza/Like a Dragon, sotto l'ala di NetEase Games.

Cos'è Gang of Dragon?

Gang of Dragon è un action adventure ambientato a Kabukichō, il celebre distretto a luci rosse di Tokyo, nel cuore di Shinjuku. Il protagonista è Shin Ji-seong, un criminale di alto rango del sindacato coreano interpretato dall'attore Ma Dong-seok, conosciuto a livello internazionale per Train to Busan ed Eternals. Mentre esplora le strade di Shinjuku, Shin rimane invischiato nei conflitti della malavita e intreccia legami intensi e profondamente umani che lo spingono a riflettere sulle sue ambizioni e la sua vita da criminale.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon

Proprio come nei precedenti lavori di Nagoshi, il titolo mette l'enfasi su combattimenti corpo a corpo, intensi e spettacolari, a cui si aggiungono anche scontri a fuoco e la possibilità di sfrecciare tra le strade di Kabukicho a bordo di vari bolidi, che potremo personalizzare di tutto punto.

Al momento Gang of Dragon non ha una data di uscita fissata. La speranza è di rivederlo in azione nel corso del prossimo anno, con nuovi dettagli su sviluppo, piattaforme e finestra di lancio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Su Steam sono state pubblicate nuove immagini di Gang of Dragon, il nuovo gioco dal papà della serie Yakuza