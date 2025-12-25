Su Steam sono state pubblicate nuove immagini di Gang of Dragon, il nuovo gioco dal papà della serie Yakuza

Nagoshi Studio ha aggiornato la pagina Steam ufficiale di Gang of Dragon , con una serie di nuove immagini che offrono un ulteriore assaggio sul gameplay a base di combattimenti e sparatorie, oltre a una panoramica dell'ambientazione che farà da sfondo all'avventura. Le immagini sono raccolte nella galleria qui sotto.

Cos'è Gang of Dragon?

Gang of Dragon è un action adventure ambientato a Kabukichō, il celebre distretto a luci rosse di Tokyo, nel cuore di Shinjuku. Il protagonista è Shin Ji-seong, un criminale di alto rango del sindacato coreano interpretato dall'attore Ma Dong-seok, conosciuto a livello internazionale per Train to Busan ed Eternals. Mentre esplora le strade di Shinjuku, Shin rimane invischiato nei conflitti della malavita e intreccia legami intensi e profondamente umani che lo spingono a riflettere sulle sue ambizioni e la sua vita da criminale.

Proprio come nei precedenti lavori di Nagoshi, il titolo mette l'enfasi su combattimenti corpo a corpo, intensi e spettacolari, a cui si aggiungono anche scontri a fuoco e la possibilità di sfrecciare tra le strade di Kabukicho a bordo di vari bolidi, che potremo personalizzare di tutto punto.

Al momento Gang of Dragon non ha una data di uscita fissata. La speranza è di rivederlo in azione nel corso del prossimo anno, con nuovi dettagli su sviluppo, piattaforme e finestra di lancio.