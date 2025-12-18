Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon

Gang of Dragon è il nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi , il padre della serie Yakuza/Like a Dragon, che ha lasciato SEGA e il Ryu Ga Gotoku Studio alla fine del 2021 per entrare nella scuderia di NetEase Games e realizzare qualcosa di nuovo. Non di diverso, a quanto pare: la formula del titolo d'esordio del Nagoshi Studio sembra molto familiare, ma le ambizioni del progetto sono chiare.

La mano di Nagoshi

Toshihiro Nagoshi ha creato e prodotto la serie Yakuza / Like a Dragon, cimentandosi anche con la scrittura nei due spin-off di Judgment, ma a un certo punto ha deciso di lasciare SEGA perché "era stanco di fare sempre la stessa cosa", o magari perché la piega comica e assurda che la sua serie stava prendendo non gli piaceva. Fatto sta che NetEase gli ha dato carta bianca per creare qualcosa di nuovo, ed ecco appunto Gang of Dragon.

Don Lee, l'attore protagonista di Gang of Dragon

Come abbiamo visto nel teaser, di cui parleremo a breve, il gioco con protagonista Don Lee non cerca in alcun modo di discostarsi dalle atmosfere e dalle situazioni che hanno determinato il successo delle avventure di Kazuma Kiryu, puntando però su di un approccio più crudo e realistico, nonché su elementi fondamentalmente inediti come l'uso di armi da fuoco e la possibilità di mettersi alla guida di un'auto.