Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon

A quattro anni dall'addio a SEGA e al Ryu Ga Gotoku Studio, Toshihiro Nagoshi ha finalmente presentato il progetto d'esordio del suo nuovo team di sviluppo: Gang of Dragon.

SPECIALE di Tommaso Pugliese   —   18/12/2025
Il protagonista di Gang of Dragon

Gang of Dragon è il nuovo gioco di Toshihiro Nagoshi, il padre della serie Yakuza/Like a Dragon, che ha lasciato SEGA e il Ryu Ga Gotoku Studio alla fine del 2021 per entrare nella scuderia di NetEase Games e realizzare qualcosa di nuovo. Non di diverso, a quanto pare: la formula del titolo d'esordio del Nagoshi Studio sembra molto familiare, ma le ambizioni del progetto sono chiare.

Presentato nel corso dei The Game Awards con un breve, ma esplosivo teaser trailer, Gang of Dragon punta tutto sul carisma del suo protagonista, il criminale coreano Shin Ji-seong, interpretato dalla star dei film d'azione Don Lee, al secolo Ma Dong-seok, per condurci nuovamente fra le strade di Kabukicho con l'intenzione, però, di rappresentarle in maniera fedele e realistica.

La mano di Nagoshi

Toshihiro Nagoshi ha creato e prodotto la serie Yakuza / Like a Dragon, cimentandosi anche con la scrittura nei due spin-off di Judgment, ma a un certo punto ha deciso di lasciare SEGA perché "era stanco di fare sempre la stessa cosa", o magari perché la piega comica e assurda che la sua serie stava prendendo non gli piaceva. Fatto sta che NetEase gli ha dato carta bianca per creare qualcosa di nuovo, ed ecco appunto Gang of Dragon.

Don Lee, l'attore protagonista di Gang of Dragon
Don Lee, l'attore protagonista di Gang of Dragon

Come abbiamo visto nel teaser, di cui parleremo a breve, il gioco con protagonista Don Lee non cerca in alcun modo di discostarsi dalle atmosfere e dalle situazioni che hanno determinato il successo delle avventure di Kazuma Kiryu, puntando però su di un approccio più crudo e realistico, nonché su elementi fondamentalmente inediti come l'uso di armi da fuoco e la possibilità di mettersi alla guida di un'auto.

Un protagonista inedito

Gang of Dragon racconta la storia di Shin Ji-seong, membro di alto rango di una gang criminale coreana che opera fra le strade di Kabukicho, a Tokyo. Si tratta dunque di un personaggio che già sulla carta si discosta dallo stereotipo del malvivente giapponese e che può contare sul volto di Ma Dong-seok, l'attore conosciuto dal pubblico internazionale con il nome d'arte di Don Lee, noto per i suoi ruoli molto fisici.

Shin a telefono nel teaser di Gang of Dragon
Shin a telefono nel teaser di Gang of Dragon

Non c'è dubbio che la scelta di affidare a questo interprete la parte del protagonista sia molto interessante: Lee possiede una presenza fisica imponente e un grande carisma, che è capace di comunicare molto efficacemente a partire da un semplice sguardo, da un'espressione del viso. Tali presupposti aprono le porte a una narrazione potenzialmente di grande spessore e dal taglio cinematografico.

Il teaser trailer

Veniamo quindi al teaser trailer presentato durante i The Game Awards, che attraverso una serie di sequenze di intermezzo in-engine cerca di dare quantomeno un'idea di quella che sarà l'esperienza offerta da Gang of Dragon; partendo da una scena decisamente forte, con il protagonista che viene accoltellato ma ferma la lama dell'aggressore fra le mani prima che affondi nel suo addome, sanguinando un bel po'.

Le immagini desaturate fanno pensare si tratti di un flashback, ma per il momento non è dato saperne di più, visto che negli istanti successivi ritroviamo Shin Ji-seong seduto al tavolo di un piccolo bar in stile Golden Gai, finché dall'esterno non irrompono tre scagnozzi che gli intimano di alzarsi in piedi puntandogli una pistola alla testa. Shin inizialmente li ignora, mettendosi a fare una telefonata, ma poi attacca e la situazione esplode.

Liberatosi dei sicari, l'uomo esce dal locale e comincia a camminare per le strade di Shinjuku: a questo punto parte una spettacolare carrellata in cui assistiamo, nell'ordine, a una corsa spericolata a bordo di un'auto sportiva, a una scazzottata, a una sequenza in cui Shin spara con una mitragliatrice, a un combattimento con le spade e a una fragorosa esplosione.

Shin spara nel teaser di Gang of Dragon
Shin spara nel teaser di Gang of Dragon

Negli istanti conclusivi del teaser si torna a sottolineare l'appartenenza dell'avventura a uno scenario molto specifico, con il personaggio interpretato da Don Lee che passeggia fra le insegne di Kabukicho, superando l'iconico Gate che delimita l'entrata del celebre quartiere a luci rosse di Tokyo, e che qui vediamo riprodotto in maniera fedele alla realtà.

Ciò che sappiamo finora

Se il teaser di Gang of Dragon si limita a introdurre il protagonista e l'ambientazione dell'avventura, con solo rapidi accenni a quello che sarà il gameplay del gioco, sono le immagini ufficiali e alcuni dettagli dell'interfaccia a dirci qualcosa di più sul nuovo progetto di Toshihiro Nagoshi, che a quanto pare punterà a offrire un'esperienza action "più completa" rispetto alla serie Yakuza/Like a Dragon.

Una sequenza di combattimento di Gang of Dragon
Una sequenza di combattimento di Gang of Dragon

Le sequenze ritratte nelle immagini, che suggeriscono l'uso dell'Unreal Engine 5, mostrano infatti un selettore in basso a sinistra che assegna alle quattro direzioni del d-pad altrettante funzionalità: in alto per richiamare l'auto, probabilmente quando il personaggio si trova nello scenario esterno; a sinistra per utilizzare le granate, a destra per imbracciare l'arma da fuoco equipaggiata e in basso per ricorrere a un kit medico.

Dalle immagini sembra che i combattimenti a mani nude avverranno con una visuale in terza persona standard, laddove invece ricorrere a granate o armi da fuoco avvicinerà la telecamera alle spalle del protagonista, sulla falsariga di uno sparatutto in terza persona: un territorio solo apparentemente inesplorato per Nagoshi, che con l'incompreso Binary Domain nel 2012 ha dimostrato di padroneggiare anche queste meccaniche.

La schermata del meccanico in Gang of Dragon
La schermata del meccanico in Gang of Dragon

Infine c'è uno screenshot che mostra la stessa auto sportiva che si vede nel teaser, ma è l'interfaccia di un meccanico e le scritte in giapponese rivelano elementi molto interessanti: la possibilità di effettuare il tuning acquistando componenti utili a potenziare il veicolo, un'opzione per le personalizzazioni estetiche, una per le "armi di bordo" e il rifornimento di munizioni e carburante.

Grand Theft Auto: Kabukicho?

Le incognite sono parecchie, non ultimi i recenti tagli effettuati da NetEase che lasciavano intendere una situazione problematica anche per Nagoshi Studio, ma non c'è dubbio che Gang of Dragon si ponga come un progetto molto ambizioso, una sorta di Grand Theft Auto: Kabukicho che punta a mettere insieme la narrazione cinematografica e i combattimenti a mani nude di Yakuza con gli scontri a fuoco di Binary Domain e sequenze in auto ancora tutte da scoprire.

Quando Shin spara, la visuale diventa quella di uno sparatutto in terza persona in Gang of Dragon
Quando Shin spara, la visuale diventa quella di uno sparatutto in terza persona in Gang of Dragon

Queste ultime potrebbero essere libere, appunto come in GTA, oppure vincolate a determinate situazioni e meccaniche, un po' come i minigiochi presenti nel quinto capitolo della saga di Kazuma Kiryu: la presenza di armi a bordo suggerisce una soluzione di questo tipo, sicuramente meno impegnativa per il team di sviluppo ma tutta da verificare sul piano dell'effettiva validità.

Per il momento Gang of Dragon non ha un periodo di uscita stabilito, ma conoscendo i ritmi e l'etica lavorativa di Nagoshi e dei suoi collaboratori immaginiamo che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S già nel corso del 2026: staremo a vedere.

